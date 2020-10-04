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Тризуб у вусі – символ моїх переконань і віри в перемогу, – воїн волинської бригади

Тризуб у вусі – символ моїх переконань і віри в перемогу, – воїн волинської бригади
Мода на носіння прикрас патріотичного змісту серед наших співгромадян зродилася не так вже й давно: події Революції Гідності, а згодом і російська збройна агресія багатьох спонукали візуально підкреслити свою прихильність українській ідеї.

Але носіння майки з національною символікою чи браслета з викарбуваним патріотичним гаслом ще не робить з нас патріотів. Незалежна і сильна Україна вибудовується справами! Такої думки дотримується 42-річний сержант Василь із Хмельниччини. Він служить за контрактом 14-ій бригаді, що нині виконує бойові завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил, йдеться на сторінці бригади у фейсбуці.

Чоловік прийшов служити в піхоту, бо вважає цей рід військ основною рушійною силою нашої боротьби проти загарбників. Хоча йому пропонували і службу за його військово-обліковою спеціальністю. Адже строкову він відслужив в одному з підрозділів Державної спеціальної служби транспорту.

- Але я вибрав піхоту. Бо ці козаки завжди першими ворога зустрічають, - з усмішкою говорить Василь.

До слова, чоловік міг би стати й офіцером. Адже закінчив Національний університет водного господарства та природокористування в Рівному за фахом «геодезія та землеустрій». Але воліє поки що залишатися зі своїм підрозділом. Бо хороший гранатометник, каже, наразі більш потрібний.

У лівому вусі, за давнім козацьким звичаєм, воїн носить сережку у вигляді мініатюрного срібного тризуба. Каже, що одягнув його на знак поваги і шани до українських воїнів минулого, які билися із ворогом ще тоді, коли на місці Донецької та Луганської областей було Дике поле.

- Минають століття. А ворог у нас той же самий — зі сходу пре орда. Ну а ми продовжуємо робити справу козаків - зустрічати тих зайд, - говорить Василь. - За мій срібний тризуб командири не сваряться. Звісно, статутом він не передбачений. Але й це не є біжутерія. Вони знають, що то є символ моїх переконань і моєї віри в нашу перемогу.

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Теги: 14 бригада, військові
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