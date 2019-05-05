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Стартував масштабний тюльпановий фестиваль «Волинська Голландія». ФОТО

Стартував масштабний тюльпановий фестиваль «Волинська Голландія». ФОТО
Сьогодні, 12 травня, на полі, що на 36-ому кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району, стартував масштабний тюльпановий фестиваль «Волинська Голландія».

Із 10 години сюди їдуть люди, аби побачити майже 3 гектари квіткового поля.

Директорка з виробництва підприємства «ЛіліЛайн», яке і влаштовує фестиваль, Тетяна Пашковська розповіла, що цього річ збільшили площу тюльпанового поля у порівнянні з минулими роками, а також додали нових сортів, зокрема – серед лілейних Whispering Dream та піоновидних Secret Perfume. Останній має неймовірний аромат, відчутний на полі. Нині «ЛіліЛайн вирощує вже декілька сотень сортів тюльпанів.

Новинкою цьогоріч також є ковані фігури, які прикрашають локацію фестивалю, та атракціони.

Станом на 11 годину 12 травня відвідувачів на фестивалі не надто багато. Вочевидь, волиняни планують поїздку на тюльпанове поле у кінці тижня або на вихідних.

Нагадаємо, що фестиваль «Волинська Голландія» триватиме з 12 до 23 травня. Відвідувачів чекатимуть з 10 до 19 години.

Вартість квитків:

дорослий - 50 грн;
дитячий - 30 грн (6-14р);
пільговий - безкоштовний.

Як проходив фестиваль «Волинська Голландія» у 2020 році, можна прочитати ТУТ.

Стартував масштабний тюльпановий фестиваль «Волинська Голландія». ФОТО
Стартував масштабний тюльпановий фестиваль «Волинська Голландія». ФОТО
Стартував масштабний тюльпановий фестиваль «Волинська Голландія». ФОТО
Стартував масштабний тюльпановий фестиваль «Волинська Голландія». ФОТО
Стартував масштабний тюльпановий фестиваль «Волинська Голландія». ФОТО
Стартував масштабний тюльпановий фестиваль «Волинська Голландія». ФОТО
Стартував масштабний тюльпановий фестиваль «Волинська Голландія». ФОТО
Стартував масштабний тюльпановий фестиваль «Волинська Голландія». ФОТО
Стартував масштабний тюльпановий фестиваль «Волинська Голландія». ФОТО
Стартував масштабний тюльпановий фестиваль «Волинська Голландія». ФОТО
Стартував масштабний тюльпановий фестиваль «Волинська Голландія». ФОТО
Стартував масштабний тюльпановий фестиваль «Волинська Голландія». ФОТО
Стартував масштабний тюльпановий фестиваль «Волинська Голландія». ФОТО
Стартував масштабний тюльпановий фестиваль «Волинська Голландія». ФОТО
Стартував масштабний тюльпановий фестиваль «Волинська Голландія». ФОТО
Стартував масштабний тюльпановий фестиваль «Волинська Голландія». ФОТО
Стартував масштабний тюльпановий фестиваль «Волинська Голландія». ФОТО
Стартував масштабний тюльпановий фестиваль «Волинська Голландія». ФОТО
Стартував масштабний тюльпановий фестиваль «Волинська Голландія». ФОТО
Стартував масштабний тюльпановий фестиваль «Волинська Голландія». ФОТО



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Теги: Волинська Голландія, тюльпани, фестиваль
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