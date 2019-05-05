Стартував масштабний тюльпановий фестиваль «Волинська Голландія». ФОТО
Сьогодні, 11:17
Сьогодні, 12 травня, на полі, що на 36-ому кілометрі траси Луцьк-Ковель біля села Свидники Ковельського району, стартував масштабний тюльпановий фестиваль «Волинська Голландія».
Із 10 години сюди їдуть люди, аби побачити майже 3 гектари квіткового поля.
Директорка з виробництва підприємства «ЛіліЛайн», яке і влаштовує фестиваль, Тетяна Пашковська розповіла, що цього річ збільшили площу тюльпанового поля у порівнянні з минулими роками, а також додали нових сортів, зокрема – серед лілейних Whispering Dream та піоновидних Secret Perfume. Останній має неймовірний аромат, відчутний на полі. Нині «ЛіліЛайн вирощує вже декілька сотень сортів тюльпанів.
Новинкою цьогоріч також є ковані фігури, які прикрашають локацію фестивалю, та атракціони.
Станом на 11 годину 12 травня відвідувачів на фестивалі не надто багато. Вочевидь, волиняни планують поїздку на тюльпанове поле у кінці тижня або на вихідних.
Нагадаємо, що фестиваль «Волинська Голландія» триватиме з 12 до 23 травня. Відвідувачів чекатимуть з 10 до 19 години.
Вартість квитків:
дорослий - 50 грн;
дитячий - 30 грн (6-14р);
пільговий - безкоштовний.
Як проходив фестиваль «Волинська Голландія» у 2020 році, можна прочитати ТУТ.
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Із 10 години сюди їдуть люди, аби побачити майже 3 гектари квіткового поля.
Директорка з виробництва підприємства «ЛіліЛайн», яке і влаштовує фестиваль, Тетяна Пашковська розповіла, що цього річ збільшили площу тюльпанового поля у порівнянні з минулими роками, а також додали нових сортів, зокрема – серед лілейних Whispering Dream та піоновидних Secret Perfume. Останній має неймовірний аромат, відчутний на полі. Нині «ЛіліЛайн вирощує вже декілька сотень сортів тюльпанів.
Новинкою цьогоріч також є ковані фігури, які прикрашають локацію фестивалю, та атракціони.
Станом на 11 годину 12 травня відвідувачів на фестивалі не надто багато. Вочевидь, волиняни планують поїздку на тюльпанове поле у кінці тижня або на вихідних.
Нагадаємо, що фестиваль «Волинська Голландія» триватиме з 12 до 23 травня. Відвідувачів чекатимуть з 10 до 19 години.
Вартість квитків:
дорослий - 50 грн;
дитячий - 30 грн (6-14р);
пільговий - безкоштовний.
Як проходив фестиваль «Волинська Голландія» у 2020 році, можна прочитати ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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