Яку роботу і зарплату пропонують у сільському господарстві на Волині. ВАКАНСІЇ

Наразі працівники у сфері сільського господарства потрібні у Луцькому, Рожищенському, Любешівському, Маневицькому, Володимир-Волинському, Ковельському, Локачинському, Іваничівському, Турійському, Ратнівському та Любомльському районах. Оплату пропонують різну - від 8 до 20 тисяч гривень.Про актуальні вакансії в областірозповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.У Луцьку на зарплатушукають, який доглядатиме за садом. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, звертайтесь за номером (03344) 3 21 15 (Світлана Ковальчук).Також потрібні одразу два. Їм готові платитина місяць. Обов'язки: надання медичної ветеринарної допомоги тваринам, проведення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання захворювань у тварин, а також моніторинг виконання ветеринарних і зоогігієнічних правил з утримання тварин, здійснення процедури дезінфекції та дезінсекції на території господарства і приміщень, призначених для зберігання продукції, розробка планів лікування, проведення маніпуляційних процедур, діагностика, терапія та хірургічні втручання. За деталями: (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).У селі Підгайці Луцького району для машинного доїння корів готові взяти на роботу. Йому пропонують винагороду у розмірі. Контакти: (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).Є вакансія і для, якому будуть платитина місяць. Працівник повинен виконувати допоміжні роботи з догляду за великою рогатою худобою, підганяти тварин до місця доїння, виганяти тварин на прогулянку та пасовище і заганяє назад, проводити механізоване або ручне миття молочних фляг та інших місткостей, прибирати і дезінфікувати приміщення, прати халати та мішкотару, додержувати зоогігієнічних норм утримання тварин на фермах, брати участь у проведенні заходів щодо підвищення молочної продуктивності худоби і профілактичних заходів щодо запобігання захворюванням тварин. Щодо вакансії звертайтесь за номерами (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).У селі Городище Луцького району запрошують на роботу. Зарплата -. Він буде розробляти і здійснювати заходи з підвищення продуктивності худоби, зниження собівартості продукції, зростання продуктивності праці та рентабельності тваринництва, розробляти перспективні і річні плани розвитку господарства та завдань підрозділів, планувати руху поголів’я, його відтворення і вирощування молодняка, проводити роботи зі створення кормової бази, забезпечувати тваринництво засобами механізації та автоматизації. Обіцять надати житло сімейного типу іногороднім, де хороші умови проживання. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).У село Шепель потрібен, який буде отримувати заробітну плату. В його обов'язки входить виконання заходів з підвищення врожайності сільськогосподарських угідь, родючості грунтів, раціонального використання робочої сили, сільськогосподарської техніки, правильного застосування органічних та мінеральних добрив, пестицидів, регуляторів росту рослин. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).На зарплатушукають двох. Вони будуть виконувати сільськогосподарські і меліоративні роботи на колісних тракторах, щозмінне технічне обслуговування тракторів, сільськогосподарських і меліоративних машин, на яких працює, визначати несправностей тракторів, причіпних і начіпних знарядь та інших машин, що з ними агрегатуються, усунення несправностей. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).У місті Рожище є пропозиція для. Оплата -. Він має перевозити лісопродукцію трактором МТЗ. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).У селі Топільне для підсобних робіт в сільському господарстві та очищення ділянок лісу візьмуть на роботу двох. Їм пропонують винагороду у розмірі. (0336) 52 14 69 (Аліна Миколаївна).А ще потребують. Заробітна плата -. Обов'язки: самостійно виконувати сільськогосподарські та інші механізовані роботи на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до 73,5 кВт (до 100 к. с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються з тракторами цієї потужності згідно з вимогами агротехніки та агротехнології. Комплектує машинно-тракторні агрегати, виконувати транспортні роботи на тракторах з дотриманням правил дорожнього руху та правил перевезення вантажів. (0332) 72 82 89 (Наталія Анатоліївна).У Любешові для лісогосподарських робіт на підприємстві запрошують на роботу двох. Їм готові платити. (0332) 72 82 89 (Наталія Анатоліївна).У селі Козлиничі Маневицького району є вакансія для. Оплата -. Графік роботи: з 8 до 17 години. Він буде працювати роботи на тракторі ЮМЗ -80, лісозаготівельні роботи. Кандидат на цю посаду повинен мати права категорії С,Д. Довіз до місця роботи (з АС смт Маневичі). (0336) 52 14 69 (Аліна Миколаївна).У селі Федорівка Володимир-Волинського району для контролю процесів підготовки, посадки та вирощування птиці шукають двох. Їм будуть платити. (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).У Ковелі на зарплатуготові взяти на роботу. В його обов'язки входить виконання підготовчих робіт на будівельних майданчиках, проведення вирівнювання території під будівництво. (0277) 2 38 42 (Леся Михайлівна).У селі Бруховичі Ковельського району є пропозиція для, якому платитимуть. Він повинен обробляти землі та розвозити корми трактором. (0332) 72 82 89 (Наталія Анатоліївна).У село Облапи шукають, який буде працювати на полях товариства Ковельського, Старовижівського та Ратнівського районах, перевіряти технічний стан транспортного засобу перед виїздом на лінію, подавати трактор під навантаження вантажів, а також під розвантаження вантажів. Оплата -. (0332) 72 82 89 (Наталія Анатоліївна).У село П'ятикори Локачинського району потрібен, якому пропонують зарплату у розмірі. Обов'язки: проводити огляд тварин і діагностування їх хвороб і ушкоджень, здійснювати дослідження причин виникнення, процесів протікання хвороб тварин, розробку методів їх лікування і профілактики, терапевтичне і хірургічне лікування тварин. (0332) 72 82 89 (Наталія Анатоліївна).У селі Самоволя Іваничівського району запрошують на роботу, якому платитимуть. Працівник повинен вести контроль за повноцінною годівлею і правильним утриманням свиней, своєчасною заготівлею, збереженням і використанням кормів, організовувати племінну роботи, спрямовану на поліпшення порідних якостей і продуктивності тварин, брати часть у складанні та проведенні ветеринарно – профілактичних та лікувальних заходів. (0337) 62 28 38 (Дарина Андріївна).У селі Сомин Турійського району є вакансія для. Заробітна плата -. В його обов'язки входить вивчення і впровадження передових методів розведення, вирощування худоби, здійснення розрахунків необхідної кількості кормів для обслуговування тварин, визначення режиму утримання тварин та контроль за його дотриманням. (0252) 5 03 16 (Інна Олександрівна).У смт Ратне на зарплатувізьмуть на роботу. Він буде проводити обробку сільськогосподарських угідь, оранку полів та підживлення грунту, культивування, посів, обприскування, керувати таркторами МТЗ-982. (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).У селі Заброди Ратнівського району потребують, якому обіцять винагороду у розмірі. В його обов'язки входить проведення обробки сільськогосподарських угідь, оранки полів та підживлення грунту, культивування, посіву, обприскування. керування таркторами МТЗ-982. (0336) 52 14 69 (Аліна Миколаївна).У місті Любомль є вакансія для, який буде здійснювати організаційно-технологічне керівництво в галузі рослинництва, проводити роботу з упровадження й освоєння науково обґрунтованої системи землеробства та подальшої інтенсифікації рослинництва з метою збільшення виробництва і підвищення якості продукції рослинництва. Заробітна плата -. (0332) 72 82 89 (Наталія Анатоліївна).Також на заробітну платушукають трьох. Обов'язки: стежити за вантаженням, кріпленням і розвантаженням вантажів, що транспортуються, заправляти паливом та змащувати трактор і всі причіпні пристрої, виявляти та усувати несправності в роботі трактора, проводити поточний ремонт і брати участь у всіх інших видах ремонту трактора та причіпних пристроїв, які обслуговує. (0334) 43 21 15 (Світлана Ковальчук).У село Рівне Любомльського району для виконання некваліфікованих робіт підсобного характеру запрошують на роботу. Оплата -