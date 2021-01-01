Яку роботу і зарплату пропонують у сільському господарстві на Волині. ВАКАНСІЇ
Сьогодні, 17:45
Наразі працівники у сфері сільського господарства потрібні у Луцькому, Рожищенському, Любешівському, Маневицькому, Володимир-Волинському, Ковельському, Локачинському, Іваничівському, Турійському, Ратнівському та Любомльському районах. Оплату пропонують різну - від 8 до 20 тисяч гривень.
Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
У Луцьку на зарплату 8 тисяч гривень шукають агронома, який доглядатиме за садом. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, звертайтесь за номером (03344) 3 21 15 (Світлана Ковальчук).
Також потрібні одразу два лікарі ветеринарної медицини. Їм готові платити 10 тисяч гривень на місяць. Обов'язки: надання медичної ветеринарної допомоги тваринам, проведення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання захворювань у тварин, а також моніторинг виконання ветеринарних і зоогігієнічних правил з утримання тварин, здійснення процедури дезінфекції та дезінсекції на території господарства і приміщень, призначених для зберігання продукції, розробка планів лікування, проведення маніпуляційних процедур, діагностика, терапія та хірургічні втручання. За деталями: (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У селі Підгайці Луцького району для машинного доїння корів готові взяти на роботу оператора машинного доїння. Йому пропонують винагороду у розмірі 10 тисяч гривень. Контакти: (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Є вакансія і для тваринника, якому будуть платити 10 тисяч гривень на місяць. Працівник повинен виконувати допоміжні роботи з догляду за великою рогатою худобою, підганяти тварин до місця доїння, виганяти тварин на прогулянку та пасовище і заганяє назад, проводити механізоване або ручне миття молочних фляг та інших місткостей, прибирати і дезінфікувати приміщення, прати халати та мішкотару, додержувати зоогігієнічних норм утримання тварин на фермах, брати участь у проведенні заходів щодо підвищення молочної продуктивності худоби і профілактичних заходів щодо запобігання захворюванням тварин. Щодо вакансії звертайтесь за номерами (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У селі Городище Луцького району запрошують на роботу зоотехніка. Зарплата - 15 тисяч гривень. Він буде розробляти і здійснювати заходи з підвищення продуктивності худоби, зниження собівартості продукції, зростання продуктивності праці та рентабельності тваринництва, розробляти перспективні і річні плани розвитку господарства та завдань підрозділів, планувати руху поголів’я, його відтворення і вирощування молодняка, проводити роботи зі створення кормової бази, забезпечувати тваринництво засобами механізації та автоматизації. Обіцять надати житло сімейного типу іногороднім, де хороші умови проживання. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У село Шепель потрібен агроном, який буде отримувати заробітну плату 20 тисяч гривень. В його обов'язки входить виконання заходів з підвищення врожайності сільськогосподарських угідь, родючості грунтів, раціонального використання робочої сили, сільськогосподарської техніки, правильного застосування органічних та мінеральних добрив, пестицидів, регуляторів росту рослин. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
На зарплату 20 тисяч гривень шукають двох трактористів. Вони будуть виконувати сільськогосподарські і меліоративні роботи на колісних тракторах, щозмінне технічне обслуговування тракторів, сільськогосподарських і меліоративних машин, на яких працює, визначати несправностей тракторів, причіпних і начіпних знарядь та інших машин, що з ними агрегатуються, усунення несправностей. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У місті Рожище є пропозиція для тракториста. Оплата - 9 240 тисяч гривень. Він має перевозити лісопродукцію трактором МТЗ. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У селі Топільне для підсобних робіт в сільському господарстві та очищення ділянок лісу візьмуть на роботу двох підсобних робітників. Їм пропонують винагороду у розмірі 10 тисяч гривень. (0336) 52 14 69 (Аліна Миколаївна).
А ще потребують тракториста-машиніста сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва. Заробітна плата - 12 тисяч гривень. Обов'язки: самостійно виконувати сільськогосподарські та інші механізовані роботи на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до 73,5 кВт (до 100 к. с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються з тракторами цієї потужності згідно з вимогами агротехніки та агротехнології. Комплектує машинно-тракторні агрегати, виконувати транспортні роботи на тракторах з дотриманням правил дорожнього руху та правил перевезення вантажів. (0332) 72 82 89 (Наталія Анатоліївна).
У Любешові для лісогосподарських робіт на підприємстві запрошують на роботу двох трактористів. Їм готові платити 8 тисяч гривень. (0332) 72 82 89 (Наталія Анатоліївна).
У селі Козлиничі Маневицького району є вакансія для тракториста. Оплата - 8 тисяч гривень. Графік роботи: з 8 до 17 години. Він буде працювати роботи на тракторі ЮМЗ -80, лісозаготівельні роботи. Кандидат на цю посаду повинен мати права категорії С,Д. Довіз до місця роботи (з АС смт Маневичі). (0336) 52 14 69 (Аліна Миколаївна).
У селі Федорівка Володимир-Волинського району для контролю процесів підготовки, посадки та вирощування птиці шукають двох зоотехніків. Їм будуть платити 12-13 тисяч гривень. (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).
У Ковелі на зарплату 8 500 тисяч гривень готові взяти на роботу тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва. В його обов'язки входить виконання підготовчих робіт на будівельних майданчиках, проведення вирівнювання території під будівництво. (0277) 2 38 42 (Леся Михайлівна).
У селі Бруховичі Ковельського району є пропозиція для тракториста, якому платитимуть 8 тисяч гривень. Він повинен обробляти землі та розвозити корми трактором. (0332) 72 82 89 (Наталія Анатоліївна).
У село Облапи шукають тракториста, який буде працювати на полях товариства Ковельського, Старовижівського та Ратнівського районах, перевіряти технічний стан транспортного засобу перед виїздом на лінію, подавати трактор під навантаження вантажів, а також під розвантаження вантажів. Оплата - 9 тисяч гривень. (0332) 72 82 89 (Наталія Анатоліївна).
У село П'ятикори Локачинського району потрібен лікар ветеринарної медицини, якому пропонують зарплату у розмірі 9 тисяч гривень. Обов'язки: проводити огляд тварин і діагностування їх хвороб і ушкоджень, здійснювати дослідження причин виникнення, процесів протікання хвороб тварин, розробку методів їх лікування і профілактики, терапевтичне і хірургічне лікування тварин. (0332) 72 82 89 (Наталія Анатоліївна).
У селі Самоволя Іваничівського району запрошують на роботу зоотехніка, якому платитимуть 8 500 тисяч гривень. Працівник повинен вести контроль за повноцінною годівлею і правильним утриманням свиней, своєчасною заготівлею, збереженням і використанням кормів, організовувати племінну роботи, спрямовану на поліпшення порідних якостей і продуктивності тварин, брати часть у складанні та проведенні ветеринарно – профілактичних та лікувальних заходів. (0337) 62 28 38 (Дарина Андріївна).
У селі Сомин Турійського району є вакансія для зоотехніка. Заробітна плата - 9 тисяч гривень. В його обов'язки входить вивчення і впровадження передових методів розведення, вирощування худоби, здійснення розрахунків необхідної кількості кормів для обслуговування тварин, визначення режиму утримання тварин та контроль за його дотриманням. (0252) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
У смт Ратне на зарплату 8 тисяч гривень візьмуть на роботу тракториста. Він буде проводити обробку сільськогосподарських угідь, оранку полів та підживлення грунту, культивування, посів, обприскування, керувати таркторами МТЗ-982. (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).
У селі Заброди Ратнівського району потребують тракториста, якому обіцять винагороду у розмірі 8 тисяч гривень. В його обов'язки входить проведення обробки сільськогосподарських угідь, оранки полів та підживлення грунту, культивування, посіву, обприскування. керування таркторами МТЗ-982. (0336) 52 14 69 (Аліна Миколаївна).
У місті Любомль є вакансія для агронома, який буде здійснювати організаційно-технологічне керівництво в галузі рослинництва, проводити роботу з упровадження й освоєння науково обґрунтованої системи землеробства та подальшої інтенсифікації рослинництва з метою збільшення виробництва і підвищення якості продукції рослинництва. Заробітна плата - 8 тисяч гривень. (0332) 72 82 89 (Наталія Анатоліївна).
Також на заробітну плату 8 тисяч гривень шукають трьох трактористів. Обов'язки: стежити за вантаженням, кріпленням і розвантаженням вантажів, що транспортуються, заправляти паливом та змащувати трактор і всі причіпні пристрої, виявляти та усувати несправності в роботі трактора, проводити поточний ремонт і брати участь у всіх інших видах ремонту трактора та причіпних пристроїв, які обслуговує. (0334) 43 21 15 (Світлана Ковальчук).
У село Рівне Любомльського району для виконання некваліфікованих робіт підсобного характеру запрошують на роботу підсобного робітника. Оплата - 8 тисяч гривень.
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Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
У Луцьку на зарплату 8 тисяч гривень шукають агронома, який доглядатиме за садом. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, звертайтесь за номером (03344) 3 21 15 (Світлана Ковальчук).
Також потрібні одразу два лікарі ветеринарної медицини. Їм готові платити 10 тисяч гривень на місяць. Обов'язки: надання медичної ветеринарної допомоги тваринам, проведення профілактичних заходів, спрямованих на запобігання захворювань у тварин, а також моніторинг виконання ветеринарних і зоогігієнічних правил з утримання тварин, здійснення процедури дезінфекції та дезінсекції на території господарства і приміщень, призначених для зберігання продукції, розробка планів лікування, проведення маніпуляційних процедур, діагностика, терапія та хірургічні втручання. За деталями: (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У селі Підгайці Луцького району для машинного доїння корів готові взяти на роботу оператора машинного доїння. Йому пропонують винагороду у розмірі 10 тисяч гривень. Контакти: (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
Є вакансія і для тваринника, якому будуть платити 10 тисяч гривень на місяць. Працівник повинен виконувати допоміжні роботи з догляду за великою рогатою худобою, підганяти тварин до місця доїння, виганяти тварин на прогулянку та пасовище і заганяє назад, проводити механізоване або ручне миття молочних фляг та інших місткостей, прибирати і дезінфікувати приміщення, прати халати та мішкотару, додержувати зоогігієнічних норм утримання тварин на фермах, брати участь у проведенні заходів щодо підвищення молочної продуктивності худоби і профілактичних заходів щодо запобігання захворюванням тварин. Щодо вакансії звертайтесь за номерами (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У селі Городище Луцького району запрошують на роботу зоотехніка. Зарплата - 15 тисяч гривень. Він буде розробляти і здійснювати заходи з підвищення продуктивності худоби, зниження собівартості продукції, зростання продуктивності праці та рентабельності тваринництва, розробляти перспективні і річні плани розвитку господарства та завдань підрозділів, планувати руху поголів’я, його відтворення і вирощування молодняка, проводити роботи зі створення кормової бази, забезпечувати тваринництво засобами механізації та автоматизації. Обіцять надати житло сімейного типу іногороднім, де хороші умови проживання. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У село Шепель потрібен агроном, який буде отримувати заробітну плату 20 тисяч гривень. В його обов'язки входить виконання заходів з підвищення врожайності сільськогосподарських угідь, родючості грунтів, раціонального використання робочої сили, сільськогосподарської техніки, правильного застосування органічних та мінеральних добрив, пестицидів, регуляторів росту рослин. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
На зарплату 20 тисяч гривень шукають двох трактористів. Вони будуть виконувати сільськогосподарські і меліоративні роботи на колісних тракторах, щозмінне технічне обслуговування тракторів, сільськогосподарських і меліоративних машин, на яких працює, визначати несправностей тракторів, причіпних і начіпних знарядь та інших машин, що з ними агрегатуються, усунення несправностей. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У місті Рожище є пропозиція для тракториста. Оплата - 9 240 тисяч гривень. Він має перевозити лісопродукцію трактором МТЗ. (0332) 72 82 89; (067) 199 03 28 (Наталія Анатоліївна).
У селі Топільне для підсобних робіт в сільському господарстві та очищення ділянок лісу візьмуть на роботу двох підсобних робітників. Їм пропонують винагороду у розмірі 10 тисяч гривень. (0336) 52 14 69 (Аліна Миколаївна).
А ще потребують тракториста-машиніста сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва. Заробітна плата - 12 тисяч гривень. Обов'язки: самостійно виконувати сільськогосподарські та інші механізовані роботи на колісних і гусеничних тракторах з потужністю двигуна до 73,5 кВт (до 100 к. с.), сільськогосподарських машинах, що агрегатуються з тракторами цієї потужності згідно з вимогами агротехніки та агротехнології. Комплектує машинно-тракторні агрегати, виконувати транспортні роботи на тракторах з дотриманням правил дорожнього руху та правил перевезення вантажів. (0332) 72 82 89 (Наталія Анатоліївна).
У Любешові для лісогосподарських робіт на підприємстві запрошують на роботу двох трактористів. Їм готові платити 8 тисяч гривень. (0332) 72 82 89 (Наталія Анатоліївна).
У селі Козлиничі Маневицького району є вакансія для тракториста. Оплата - 8 тисяч гривень. Графік роботи: з 8 до 17 години. Він буде працювати роботи на тракторі ЮМЗ -80, лісозаготівельні роботи. Кандидат на цю посаду повинен мати права категорії С,Д. Довіз до місця роботи (з АС смт Маневичі). (0336) 52 14 69 (Аліна Миколаївна).
У селі Федорівка Володимир-Волинського району для контролю процесів підготовки, посадки та вирощування птиці шукають двох зоотехніків. Їм будуть платити 12-13 тисяч гривень. (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).
У Ковелі на зарплату 8 500 тисяч гривень готові взяти на роботу тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва. В його обов'язки входить виконання підготовчих робіт на будівельних майданчиках, проведення вирівнювання території під будівництво. (0277) 2 38 42 (Леся Михайлівна).
У селі Бруховичі Ковельського району є пропозиція для тракториста, якому платитимуть 8 тисяч гривень. Він повинен обробляти землі та розвозити корми трактором. (0332) 72 82 89 (Наталія Анатоліївна).
У село Облапи шукають тракториста, який буде працювати на полях товариства Ковельського, Старовижівського та Ратнівського районах, перевіряти технічний стан транспортного засобу перед виїздом на лінію, подавати трактор під навантаження вантажів, а також під розвантаження вантажів. Оплата - 9 тисяч гривень. (0332) 72 82 89 (Наталія Анатоліївна).
У село П'ятикори Локачинського району потрібен лікар ветеринарної медицини, якому пропонують зарплату у розмірі 9 тисяч гривень. Обов'язки: проводити огляд тварин і діагностування їх хвороб і ушкоджень, здійснювати дослідження причин виникнення, процесів протікання хвороб тварин, розробку методів їх лікування і профілактики, терапевтичне і хірургічне лікування тварин. (0332) 72 82 89 (Наталія Анатоліївна).
У селі Самоволя Іваничівського району запрошують на роботу зоотехніка, якому платитимуть 8 500 тисяч гривень. Працівник повинен вести контроль за повноцінною годівлею і правильним утриманням свиней, своєчасною заготівлею, збереженням і використанням кормів, організовувати племінну роботи, спрямовану на поліпшення порідних якостей і продуктивності тварин, брати часть у складанні та проведенні ветеринарно – профілактичних та лікувальних заходів. (0337) 62 28 38 (Дарина Андріївна).
У селі Сомин Турійського району є вакансія для зоотехніка. Заробітна плата - 9 тисяч гривень. В його обов'язки входить вивчення і впровадження передових методів розведення, вирощування худоби, здійснення розрахунків необхідної кількості кормів для обслуговування тварин, визначення режиму утримання тварин та контроль за його дотриманням. (0252) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
У смт Ратне на зарплату 8 тисяч гривень візьмуть на роботу тракториста. Він буде проводити обробку сільськогосподарських угідь, оранку полів та підживлення грунту, культивування, посів, обприскування, керувати таркторами МТЗ-982. (0332) 71 95 06 (Любов Володимирівна).
У селі Заброди Ратнівського району потребують тракториста, якому обіцять винагороду у розмірі 8 тисяч гривень. В його обов'язки входить проведення обробки сільськогосподарських угідь, оранки полів та підживлення грунту, культивування, посіву, обприскування. керування таркторами МТЗ-982. (0336) 52 14 69 (Аліна Миколаївна).
У місті Любомль є вакансія для агронома, який буде здійснювати організаційно-технологічне керівництво в галузі рослинництва, проводити роботу з упровадження й освоєння науково обґрунтованої системи землеробства та подальшої інтенсифікації рослинництва з метою збільшення виробництва і підвищення якості продукції рослинництва. Заробітна плата - 8 тисяч гривень. (0332) 72 82 89 (Наталія Анатоліївна).
Також на заробітну плату 8 тисяч гривень шукають трьох трактористів. Обов'язки: стежити за вантаженням, кріпленням і розвантаженням вантажів, що транспортуються, заправляти паливом та змащувати трактор і всі причіпні пристрої, виявляти та усувати несправності в роботі трактора, проводити поточний ремонт і брати участь у всіх інших видах ремонту трактора та причіпних пристроїв, які обслуговує. (0334) 43 21 15 (Світлана Ковальчук).
У село Рівне Любомльського району для виконання некваліфікованих робіт підсобного характеру запрошують на роботу підсобного робітника. Оплата - 8 тисяч гривень.
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