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У Княгининку через критичну ситуацію з розповсюдженням наркотиків встановлять камери

У Княгининку через критичну ситуацію з розповсюдженням наркотиків встановлять камери
Міський голова Луцька Ігор Поліщук заявив, що у Княгининівській громаді – критична ситуація з розповсюдженням наркотиків. Тому місто внесло зміни до бюджету, аби встановити там камери відеоспостереження.

Про це йшлося у вівторок, 18 травня, під час сесії міської ради.

Нагадаємо, за словами Ігоря Поліщука, за останні кілька днів мешканці громади разом з поліцією зловили близько 100 розповсюджувачів і споживачів наркотиків, які обрали територію ТГ для провадження своєї діяльності.

Як повідомила директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова, на встановлення камер у Княгининку та роботи щодо їх обслуговування витратять 100 тисяч гривень. Окрім того, поліцейські та нацгвардійці забезпечуватимуть максимальне патрулювання території громади.

Депутат Євген Ткачук додав, що схожа ситуація з розповсюдженням наркотиків склалася і на території міста, зокрема у парку 900-річчя, центральному парку, «Дубовому гаю», тому закликав звернути й на них увагу.

Ігор Поліщук доручив провести збори із вчительським складом, батьками та учнями, аби максимально поінформувати про небезпеку наркотиків, пояснити ситуацію, щоб не допустити її погіршення.

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Теги: Волинь, Княгининівська ОТГ, наркотики, камери спостереження
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