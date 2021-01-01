У Княгининку через критичну ситуацію з розповсюдженням наркотиків встановлять камери
Сьогодні, 11:30
Міський голова Луцька Ігор Поліщук заявив, що у Княгининівській громаді – критична ситуація з розповсюдженням наркотиків. Тому місто внесло зміни до бюджету, аби встановити там камери відеоспостереження.
Про це йшлося у вівторок, 18 травня, під час сесії міської ради.
Нагадаємо, за словами Ігоря Поліщука, за останні кілька днів мешканці громади разом з поліцією зловили близько 100 розповсюджувачів і споживачів наркотиків, які обрали територію ТГ для провадження своєї діяльності.
Як повідомила директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова, на встановлення камер у Княгининку та роботи щодо їх обслуговування витратять 100 тисяч гривень. Окрім того, поліцейські та нацгвардійці забезпечуватимуть максимальне патрулювання території громади.
Депутат Євген Ткачук додав, що схожа ситуація з розповсюдженням наркотиків склалася і на території міста, зокрема у парку 900-річчя, центральному парку, «Дубовому гаю», тому закликав звернути й на них увагу.
Ігор Поліщук доручив провести збори із вчительським складом, батьками та учнями, аби максимально поінформувати про небезпеку наркотиків, пояснити ситуацію, щоб не допустити її погіршення.
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Про це йшлося у вівторок, 18 травня, під час сесії міської ради.
Нагадаємо, за словами Ігоря Поліщука, за останні кілька днів мешканці громади разом з поліцією зловили близько 100 розповсюджувачів і споживачів наркотиків, які обрали територію ТГ для провадження своєї діяльності.
Як повідомила директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова, на встановлення камер у Княгининку та роботи щодо їх обслуговування витратять 100 тисяч гривень. Окрім того, поліцейські та нацгвардійці забезпечуватимуть максимальне патрулювання території громади.
Депутат Євген Ткачук додав, що схожа ситуація з розповсюдженням наркотиків склалася і на території міста, зокрема у парку 900-річчя, центральному парку, «Дубовому гаю», тому закликав звернути й на них увагу.
Ігор Поліщук доручив провести збори із вчительським складом, батьками та учнями, аби максимально поінформувати про небезпеку наркотиків, пояснити ситуацію, щоб не допустити її погіршення.
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