Колишній багаторічний мер Нововолинська та його «зам» стали заступниками голови РДА
Сьогодні, 12:15
Голова Володимир-Волинської райдержадміністрації Юрій Лобач офіційно представив колективу новопризначених заступників голови РДА.
Відбулося це сьогодні, 18 травня, інформують на сайті райадміністрації.
Ними стали Сапожніков Віктор Борисович та Сторонський Андрій Миронович. Участь у представленні також взяли голова районної ради Віктор Хиць та заступник голови районної ради Андрій Оніщук.
Розпорядженням голови райдержадміністрації від 17.05.2021 року Віктора Сапожнікова призначили на посаду першого заступника голови райдержадміністрації.
"У Віктора Борисовича досить великий досвід роботи. З квітня 1998 року по листопад 2020 року він обіймав посаду Нововолинського міського голови, а з грудня 2020 працював на посаді викладача Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту Західноукраїнського національного університету", - йдеться в повідомленні.
Також розпорядженням голови райдержадміністрації від 17.05.2021 року Андрія Сторонського призначили на посаду заступника голови райдержадміністрації. З червня 2006 року по листопад 2020 року він працював на посадах заступника Нововолинського міського голови та першого заступника Нововолинського міського голови, секретаря міської ради. З листопада 2020 року по березень 2021 - на посаді в.о. директора КНП “Нововолинська ЦМЛ”.
Юрій Лобач побажав їм успіхів у роботі та значних здобутків на благо Володимир-Волинського району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відбулося це сьогодні, 18 травня, інформують на сайті райадміністрації.
Ними стали Сапожніков Віктор Борисович та Сторонський Андрій Миронович. Участь у представленні також взяли голова районної ради Віктор Хиць та заступник голови районної ради Андрій Оніщук.
Розпорядженням голови райдержадміністрації від 17.05.2021 року Віктора Сапожнікова призначили на посаду першого заступника голови райдержадміністрації.
"У Віктора Борисовича досить великий досвід роботи. З квітня 1998 року по листопад 2020 року він обіймав посаду Нововолинського міського голови, а з грудня 2020 працював на посаді викладача Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту Західноукраїнського національного університету", - йдеться в повідомленні.
Також розпорядженням голови райдержадміністрації від 17.05.2021 року Андрія Сторонського призначили на посаду заступника голови райдержадміністрації. З червня 2006 року по листопад 2020 року він працював на посадах заступника Нововолинського міського голови та першого заступника Нововолинського міського голови, секретаря міської ради. З листопада 2020 року по березень 2021 - на посаді в.о. директора КНП “Нововолинська ЦМЛ”.
Юрій Лобач побажав їм успіхів у роботі та значних здобутків на благо Володимир-Волинського району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Українцю «світить» 10 років тюрми, бо робив покупки у Польщі знайденою чужою карткою
Сьогодні, 12:33
У Луцьку трапилася ДТП: постраждав 48-річний мотоцикліст
Сьогодні, 12:20
Колишній багаторічний мер Нововолинська та його «зам» стали заступниками голови РДА
Сьогодні, 12:15
У школах волинської громади продовжили навчання
Сьогодні, 11:36