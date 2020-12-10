Колишній багаторічний мер Нововолинська та його «зам» стали заступниками голови РДА

Голова Володимир-Волинської райдержадміністраціїофіційно представив колективу новопризначених заступників голови РДА.Відбулося це сьогодні, 18 травня, інформують на сайті райадміністрації.Ними сталита. Участь у представленні також взяли голова районної радита заступник голови районної радиРозпорядженням голови райдержадміністрації від 17.05.2021 року Віктора Сапожнікова призначили на посаду першого заступника голови райдержадміністрації."У Віктора Борисовича досить великий досвід роботи. З квітня 1998 року по листопад 2020 року він обіймав посаду Нововолинського міського голови, а з грудня 2020 працював на посаді викладача Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту Західноукраїнського національного університету", - йдеться в повідомленні.Також розпорядженням голови райдержадміністрації від 17.05.2021 року Андрія Сторонського призначили на посаду заступника голови райдержадміністрації. З червня 2006 року по листопад 2020 року він працював на посадах заступника Нововолинського міського голови та першого заступника Нововолинського міського голови, секретаря міської ради. З листопада 2020 року по березень 2021 - на посаді в.о. директора КНП “Нововолинська ЦМЛ”.Юрій Лобач побажав їм успіхів у роботі та значних здобутків на благо Володимир-Волинського району.