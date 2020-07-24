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У Липинах з психлікарні втік пацієнт

У Липинах з психлікарні втік пацієнт
З Волинської обласної психіатричної лікарні №1, що на вулиці Теремнівськиій у Липинах, втік хворий чоловік.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Відомо, що чоловік втік з відділення №3 сьогодні, 26 травня.

Факт втечі пацієнта з одного з медзакладів підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.

Наразі правоохоронці встановлюють місце перебування втікача.

Зображення ілюстративне

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Теги: Липини, психлікарня, втеча
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