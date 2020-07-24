У Липинах з психлікарні втік пацієнт





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Відомо, що чоловік втік з відділення №3 сьогодні, 26 травня.



Факт втечі пацієнта з одного з медзакладів підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.



Наразі правоохоронці встановлюють місце перебування втікача.



Зображення ілюстративне



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