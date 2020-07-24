У Липинах з психлікарні втік пацієнт
Сьогодні, 12:51
З Волинської обласної психіатричної лікарні №1, що на вулиці Теремнівськиій у Липинах, втік хворий чоловік.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Відомо, що чоловік втік з відділення №3 сьогодні, 26 травня.
Факт втечі пацієнта з одного з медзакладів підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Наразі правоохоронці встановлюють місце перебування втікача.
Зображення ілюстративне
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Відомо, що чоловік втік з відділення №3 сьогодні, 26 травня.
Факт втечі пацієнта з одного з медзакладів підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.
Наразі правоохоронці встановлюють місце перебування втікача.
Зображення ілюстративне
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