План реконструкції проспекту Волі просять показати загалу

У Луцьку просять презентувати оновлений проєкт реконструкції проспекту Волі та викласти документ у публічний доступ.Про це йшлося у середу, 26 травня, під час сесії Луцькради.Голова фракції «Громадянський Рух «СВІДОМІ»нагадав, що у лютому відбулася публічна презентація плану реконструкції проспекту Волі. Низка організацій, серед яких і «СВІДОМІ», подавали свої пропозиції, які обіцяли розглянути, після чого повторно представити громадськості проєкт для ознайомлення.«Сьогодні вже почалася реконструкція проспекті Волі. Вчора біля Київського майдану відбувалося і зрізання дерев, і зняття асфальтного покриття. Мешканці обурюються і звертаються до нас, бо не розуміють таких підходів до реконструкцій», - зазначив Шкітер.Тож, задля забезпечення відкритості у процесі реконструкції головного проспекту Луцька, просять найближчим часом презентувати відкоригований проєкт та викласти його у публічний доступ.