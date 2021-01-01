План реконструкції проспекту Волі просять показати загалу
Сьогодні, 13:22
У Луцьку просять презентувати оновлений проєкт реконструкції проспекту Волі та викласти документ у публічний доступ.
Про це йшлося у середу, 26 травня, під час сесії Луцькради.
Голова фракції «Громадянський Рух «СВІДОМІ» Тарас Шкітер нагадав, що у лютому відбулася публічна презентація плану реконструкції проспекту Волі. Низка організацій, серед яких і «СВІДОМІ», подавали свої пропозиції, які обіцяли розглянути, після чого повторно представити громадськості проєкт для ознайомлення.
«Сьогодні вже почалася реконструкція проспекті Волі. Вчора біля Київського майдану відбувалося і зрізання дерев, і зняття асфальтного покриття. Мешканці обурюються і звертаються до нас, бо не розуміють таких підходів до реконструкцій», - зазначив Шкітер.
Тож, задля забезпечення відкритості у процесі реконструкції головного проспекту Луцька, просять найближчим часом презентувати відкоригований проєкт та викласти його у публічний доступ.
Фото - ілюстративне
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Про це йшлося у середу, 26 травня, під час сесії Луцькради.
Голова фракції «Громадянський Рух «СВІДОМІ» Тарас Шкітер нагадав, що у лютому відбулася публічна презентація плану реконструкції проспекту Волі. Низка організацій, серед яких і «СВІДОМІ», подавали свої пропозиції, які обіцяли розглянути, після чого повторно представити громадськості проєкт для ознайомлення.
«Сьогодні вже почалася реконструкція проспекті Волі. Вчора біля Київського майдану відбувалося і зрізання дерев, і зняття асфальтного покриття. Мешканці обурюються і звертаються до нас, бо не розуміють таких підходів до реконструкцій», - зазначив Шкітер.
Тож, задля забезпечення відкритості у процесі реконструкції головного проспекту Луцька, просять найближчим часом презентувати відкоригований проєкт та викласти його у публічний доступ.
Фото - ілюстративне
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