У Луцьку відбудеться процесійна хода: де та коли перекриють рух транспорту





Про це йдеться у розпрорядженні міського голови Ігоря Поліщука.



Рух транспорту обмежать, враховуючи звернення Римсько-Католицької парафії кафедрального собору Святих апостолів Петра і Павла про проведення процесійної ходи.



Із 7:30 6 червня до 12:30 обмежать в'їзд автотранспорту на вулицю Плитниця, вулицю Кафедральну, площу перед Луцьким замком.

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