У Луцьку відбудеться процесійна хода: де та коли перекриють рух транспорту
Сьогодні, 10:02
У Старому місті 6 червня на декілька годин перекриють рух транспорту.
Про це йдеться у розпрорядженні міського голови Ігоря Поліщука.
Рух транспорту обмежать, враховуючи звернення Римсько-Католицької парафії кафедрального собору Святих апостолів Петра і Павла про проведення процесійної ходи.
Із 7:30 6 червня до 12:30 обмежать в'їзд автотранспорту на вулицю Плитниця, вулицю Кафедральну, площу перед Луцьким замком.
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Про це йдеться у розпрорядженні міського голови Ігоря Поліщука.
Рух транспорту обмежать, враховуючи звернення Римсько-Католицької парафії кафедрального собору Святих апостолів Петра і Павла про проведення процесійної ходи.
Із 7:30 6 червня до 12:30 обмежать в'їзд автотранспорту на вулицю Плитниця, вулицю Кафедральну, площу перед Луцьким замком.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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