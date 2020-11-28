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У Луцьку відбудеться процесійна хода: де та коли перекриють рух транспорту

У Луцьку відбудеться процесійна хода: де та коли перекриють рух транспорту
У Старому місті 6 червня на декілька годин перекриють рух транспорту.

Про це йдеться у розпрорядженні міського голови Ігоря Поліщука.

Рух транспорту обмежать, враховуючи звернення Римсько-Католицької парафії кафедрального собору Святих апостолів Петра і Павла про проведення процесійної ходи.

Із 7:30 6 червня до 12:30 обмежать в'їзд автотранспорту на вулицю Плитниця, вулицю Кафедральну, площу перед Луцьким замком.

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Теги: вулиці, перекриття руху, Луцьк
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