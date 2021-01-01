Луцькі парки: про створення набережної, оновлення атракціонів та «клаптиковість». ВІДЕО





Про ті зміни, які уже відбулись у центральному парку і що ще потрібно оновити – у програмі "Позиція" на



Крім цього, гості студії обговорювали парк 900-річчя Луцька та ті роботи, які необхідно виконати там, проект парку на вулиці Потебні та інші зелені зони, які потребують реконструкції.



У студії ці теми обговорювали депутат Луцької міської ради, керівник будівельної компанії Андрій Разумовський, директор департаменту ЖКГ Луцької міської ради Микола Осіюк, громадський діяч Ігор Алєксєєв.





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