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Луцькі парки: про створення набережної, оновлення атракціонів та «клаптиковість». ВІДЕО

Луцькі парки: про створення набережної, оновлення атракціонів та «клаптиковість». ВІДЕО
Чому місто не шукає інвестора і саме не вкладає гроші в атракціони? Коли планують облаштувати центральну набережну міста і чи не обжене Луцьк у цих намірах сусідня громада?

Про ті зміни, які уже відбулись у центральному парку і що ще потрібно оновити – у програмі "Позиція" на 12 каналі.

Крім цього, гості студії обговорювали парк 900-річчя Луцька та ті роботи, які необхідно виконати там, проект парку на вулиці Потебні та інші зелені зони, які потребують реконструкції.

У студії ці теми обговорювали депутат Луцької міської ради, керівник будівельної компанії Андрій Разумовський, директор департаменту ЖКГ Луцької міської ради Микола Осіюк, громадський діяч Ігор Алєксєєв.


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Теги: 12 канал, програма
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