Луцькі парки: про створення набережної, оновлення атракціонів та «клаптиковість». ВІДЕО
Сьогодні, 14:30
Чому місто не шукає інвестора і саме не вкладає гроші в атракціони? Коли планують облаштувати центральну набережну міста і чи не обжене Луцьк у цих намірах сусідня громада?
Про ті зміни, які уже відбулись у центральному парку і що ще потрібно оновити – у програмі "Позиція" на 12 каналі.
Крім цього, гості студії обговорювали парк 900-річчя Луцька та ті роботи, які необхідно виконати там, проект парку на вулиці Потебні та інші зелені зони, які потребують реконструкції.
У студії ці теми обговорювали депутат Луцької міської ради, керівник будівельної компанії Андрій Разумовський, директор департаменту ЖКГ Луцької міської ради Микола Осіюк, громадський діяч Ігор Алєксєєв.
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Про ті зміни, які уже відбулись у центральному парку і що ще потрібно оновити – у програмі "Позиція" на 12 каналі.
Крім цього, гості студії обговорювали парк 900-річчя Луцька та ті роботи, які необхідно виконати там, проект парку на вулиці Потебні та інші зелені зони, які потребують реконструкції.
У студії ці теми обговорювали депутат Луцької міської ради, керівник будівельної компанії Андрій Разумовський, директор департаменту ЖКГ Луцької міської ради Микола Осіюк, громадський діяч Ігор Алєксєєв.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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