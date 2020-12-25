вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Де на Волині водіям пропонують від 20 до 40 тисяч гривень зарплати. ВАКАНСІЇ

Де на Волині водіям пропонують від 20 до 40 тисяч гривень зарплати. ВАКАНСІЇ
Наразі керманичі потрібні у Луцьку, Ковелі та Маневичах. Пропонуємо перелік вакансій, де будуть платити від 20 до 40 тисяч гривень зарплати за місяць.

Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.

У Луцьку на зарплату 25 тисяч гривень потрібен водій міжнародних перевезень. Він буде займатися міжнародними перевезеннями маршрутом Україна-Польща. Обов'язковою є наявність картки водія для тахографа, бажано посвідчення АДР, категорія СЕ. За деталями – (0332) 72 82 89.

Для поїздок за кордон на автомобілі VOLVO шукають водія міжнародних перевезень. Заробітна плата - 25 тисяч гривень. Якщо вас зацікавила ця вакансія, звертайтесь за номером (0332) 72 82 89.

Є пропозиція для водія автотранспортних засобів, якому обіцяють винагороду у розмірі 25 тисяч гривень на місяць. В його обов'язки входять поїздки за кордон та Україною, утримання автомобіля в належному стані, дотримання дорожніх правил. Контакти: (0332) 72 82 89.

На зарплату 30 тисяч гривень готові взяти на роботу двох водіїв автотранспортних засобів. Вони повинні здійснювати вантажні перевезення за кордон автомобілем «Рено преміум»(євро 5) з тентом або рефрижератором. Обов'язковими є наявність закордонного паспорту, бажано мати чіп-карту та досвід поїздок за кордон. Щодо вакансій звертайтеть за телефоном (0332) 72 82 89.

У селі Липини Луцького району є вакансія для водія автотранспортних засобів, який буде здійснювати доставку вантажів (дитячі іграшки) за кордон. Оплата - 20 тисяч гривень. (0332) 72 82 89.

У Ковелі для міжнародних вантажних перевезень візьмуть на роботу водія автотранспортних засобів. За його роботу готові платити 20 тисяч гривень. (0252) 5 03 16 (Інна Олександрівна).

На зарплату 25 тисяч гривень шукають чотирьох водіїв автотранспортних засобів. В його обов'язки входить перевезення на тентованих вантажних автомобілях згідно встановлених маршрутів Україною та за її межами, слідкувати за технічним станом автотранспортного засобу. (0252) 5 03 16 (Інна Олександрівна).

Для здійснення вантажних перевезень у міжнародних напрямках на автомобілі MAN категорії 5 (тентовані) потрібні двоє водіїв автотранспортних засобів. Заробітна плата - 25 тисяч гривень. (0252) 5 03 16 (Інна Олександрівна).

Запрошують на роботу трьох водіїв автотранспортних засобів, яким пропонують зарплату у розмірі 25 тисяч гривень на місяць. Вони будуть займатися міжнародними перевезеннями вантажів. (0252) 5 03 16 (Інна Олександрівна).

На заробітну плату 40 тисяч гривень є пропозиція для водія автотранспортних засобів. Обов'язки: здійснювати вантажні перевезення в межах України та у напрямку Польщі, Чехії, Німеччини на автомобілі VOLVO, слідкувати за збереженням вантажів. (0252) 5 03 16 (Інна Олександрівна).

У Маневичах готові взяти на роботу водія автотранспортних засобів, який буде керувати вантажним автомобілем малої тонажності по перевезенню вантажів Україною та за кордон. Оплата - 25 тисяч гривень. Обов'язковою є наявність прав водія категорії В, С, закордонного паспорта. (03376) 2 28 38 (Дарина Андріївна).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, вакансії, водії, гроші, зарплата, варте уваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Є домовленості, які дозволять відновити гаряче водопостачання», – Ігор Поліщук
Лучани від сьогодні залишилися без гарячої води: що кажуть у «Луцьктеплі»
Хто зможе безкоштовно їздити у приміському транспорті луцької громади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відновлення гарячого водопостачання у Луцьку відтермінували
Сьогодні, 11:08
У Дніпрі чоловіка вкусив павук, отрута якого в 15 разів сильніша, ніж у гримучої змії
Сьогодні, 11:04
Де на Волині водіям пропонують від 20 до 40 тисяч гривень зарплати. ВАКАНСІЇ
Сьогодні, 10:47
Історія подружжя з Волині, яке виховує п'ятьох дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 10:34
10-річну дівчинку з Волині рятують від раку крові у Туреччині: потрібні кошти на лікування
Сьогодні, 10:02
Схожі новини
Які вакансії і яку зарплату пропонують водіям на Волині. ПЕРЕЛІК Які вакансії і яку зарплату пропонують водіям на Волині. ПЕРЕЛІК
23 лютий, 13:10
Кому на Волині пропонують роботу із зарплатнею від 15 до 30 тисяч гривень. ТОП-вакансій Кому на Волині пропонують роботу із зарплатнею від 15 до 30 тисяч гривень. ТОП-вакансій
05 січень, 09:16
Скільки на Волині готові платити водіям. ТОП ВАКАНСІЙ Скільки на Волині готові платити водіям. ТОП ВАКАНСІЙ
25 грудень, 2020, 13:57
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 25 тисяч. ТОП ВАКАНСІЙ За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 25 тисяч. ТОП ВАКАНСІЙ
23 березень, 10:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відновлення гарячого водопостачання у Луцьку відтермінували
Сьогодні, 11:08
 0
У Дніпрі чоловіка вкусив павук, отрута якого в 15 разів сильніша, ніж у гримучої змії
Сьогодні, 11:04
 0
Де на Волині водіям пропонують від 20 до 40 тисяч гривень зарплати. ВАКАНСІЇ
Сьогодні, 10:47
 0
Історія подружжя з Волині, яке виховує п'ятьох дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 10:34
 0
10-річну дівчинку з Волині рятують від раку крові у Туреччині: потрібні кошти на лікування
Сьогодні, 10:02
 0
Медіа
відео
1/8