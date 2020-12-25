Де на Волині водіям пропонують від 20 до 40 тисяч гривень зарплати. ВАКАНСІЇ

Наразі керманичі потрібні у Луцьку, Ковелі та Маневичах. Пропонуємо перелік вакансій, де будуть платити від 20 до 40 тисяч гривень зарплати за місяць.Про актуальні вакансії в областірозповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.У Луцьку на зарплатупотрібен. Він буде займатися міжнародними перевезеннями маршрутом Україна-Польща. Обов'язковою є наявність картки водія для тахографа, бажано посвідчення АДР, категорія СЕ. За деталями – (0332) 72 82 89.Для поїздок за кордон на автомобілі VOLVO шукають. Заробітна плата -. Якщо вас зацікавила ця вакансія, звертайтесь за номером (0332) 72 82 89.Є пропозиція для водія, якому обіцяють винагороду у розміріна місяць. В його обов'язки входять поїздки за кордон та Україною, утримання автомобіля в належному стані, дотримання дорожніх правил. Контакти: (0332) 72 82 89.На зарплатуготові взяти на роботу двох. Вони повинні здійснювати вантажні перевезення за кордон автомобілем «Рено преміум»(євро 5) з тентом або рефрижератором. Обов'язковими є наявність закордонного паспорту, бажано мати чіп-карту та досвід поїздок за кордон. Щодо вакансій звертайтеть за телефоном (0332) 72 82 89.У селі Липини Луцького району є вакансія для водія, який буде здійснювати доставку вантажів (дитячі іграшки) за кордон. Оплата -. (0332) 72 82 89.У Ковелі для міжнародних вантажних перевезень візьмуть на роботу. За його роботу готові платити. (0252) 5 03 16 (Інна Олександрівна).На зарплатушукають чотирьох. В його обов'язки входить перевезення на тентованих вантажних автомобілях згідно встановлених маршрутів Україною та за її межами, слідкувати за технічним станом автотранспортного засобу. (0252) 5 03 16 (Інна Олександрівна).Для здійснення вантажних перевезень у міжнародних напрямках на автомобілі MAN категорії 5 (тентовані) потрібні двоє. Заробітна плата -. (0252) 5 03 16 (Інна Олександрівна).Запрошують на роботу трьох водіїв автотранспортних засобів, яким пропонують зарплату у розміріна місяць. Вони будуть займатися. (0252) 5 03 16 (Інна Олександрівна).На заробітну платує пропозиція для. Обов'язки: здійснювати вантажні перевезення в межах України та у напрямку Польщі, Чехії, Німеччини на автомобілі VOLVO, слідкувати за збереженням вантажів. (0252) 5 03 16 (Інна Олександрівна).У Маневичах готові взяти на роботу, який буде керувати вантажним автомобілем малої тонажності по перевезенню вантажів Україною та за кордон. Оплата -. Обов'язковою є наявність прав водія категорії В, С, закордонного паспорта. (03376) 2 28 38 (Дарина Андріївна).