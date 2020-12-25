Де на Волині водіям пропонують від 20 до 40 тисяч гривень зарплати. ВАКАНСІЇ
Сьогодні, 10:47
Наразі керманичі потрібні у Луцьку, Ковелі та Маневичах. Пропонуємо перелік вакансій, де будуть платити від 20 до 40 тисяч гривень зарплати за місяць.
Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
У Луцьку на зарплату 25 тисяч гривень потрібен водій міжнародних перевезень. Він буде займатися міжнародними перевезеннями маршрутом Україна-Польща. Обов'язковою є наявність картки водія для тахографа, бажано посвідчення АДР, категорія СЕ. За деталями – (0332) 72 82 89.
Для поїздок за кордон на автомобілі VOLVO шукають водія міжнародних перевезень. Заробітна плата - 25 тисяч гривень. Якщо вас зацікавила ця вакансія, звертайтесь за номером (0332) 72 82 89.
Є пропозиція для водія автотранспортних засобів, якому обіцяють винагороду у розмірі 25 тисяч гривень на місяць. В його обов'язки входять поїздки за кордон та Україною, утримання автомобіля в належному стані, дотримання дорожніх правил. Контакти: (0332) 72 82 89.
На зарплату 30 тисяч гривень готові взяти на роботу двох водіїв автотранспортних засобів. Вони повинні здійснювати вантажні перевезення за кордон автомобілем «Рено преміум»(євро 5) з тентом або рефрижератором. Обов'язковими є наявність закордонного паспорту, бажано мати чіп-карту та досвід поїздок за кордон. Щодо вакансій звертайтеть за телефоном (0332) 72 82 89.
У селі Липини Луцького району є вакансія для водія автотранспортних засобів, який буде здійснювати доставку вантажів (дитячі іграшки) за кордон. Оплата - 20 тисяч гривень. (0332) 72 82 89.
У Ковелі для міжнародних вантажних перевезень візьмуть на роботу водія автотранспортних засобів. За його роботу готові платити 20 тисяч гривень. (0252) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
На зарплату 25 тисяч гривень шукають чотирьох водіїв автотранспортних засобів. В його обов'язки входить перевезення на тентованих вантажних автомобілях згідно встановлених маршрутів Україною та за її межами, слідкувати за технічним станом автотранспортного засобу. (0252) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
Для здійснення вантажних перевезень у міжнародних напрямках на автомобілі MAN категорії 5 (тентовані) потрібні двоє водіїв автотранспортних засобів. Заробітна плата - 25 тисяч гривень. (0252) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
Запрошують на роботу трьох водіїв автотранспортних засобів, яким пропонують зарплату у розмірі 25 тисяч гривень на місяць. Вони будуть займатися міжнародними перевезеннями вантажів. (0252) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
На заробітну плату 40 тисяч гривень є пропозиція для водія автотранспортних засобів. Обов'язки: здійснювати вантажні перевезення в межах України та у напрямку Польщі, Чехії, Німеччини на автомобілі VOLVO, слідкувати за збереженням вантажів. (0252) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
У Маневичах готові взяти на роботу водія автотранспортних засобів, який буде керувати вантажним автомобілем малої тонажності по перевезенню вантажів Україною та за кордон. Оплата - 25 тисяч гривень. Обов'язковою є наявність прав водія категорії В, С, закордонного паспорта. (03376) 2 28 38 (Дарина Андріївна).
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Про актуальні вакансії в області Інформаційному агентству ВолиньPost розповіли у Волинському обласному центрі зайнятості.
У Луцьку на зарплату 25 тисяч гривень потрібен водій міжнародних перевезень. Він буде займатися міжнародними перевезеннями маршрутом Україна-Польща. Обов'язковою є наявність картки водія для тахографа, бажано посвідчення АДР, категорія СЕ. За деталями – (0332) 72 82 89.
Для поїздок за кордон на автомобілі VOLVO шукають водія міжнародних перевезень. Заробітна плата - 25 тисяч гривень. Якщо вас зацікавила ця вакансія, звертайтесь за номером (0332) 72 82 89.
Є пропозиція для водія автотранспортних засобів, якому обіцяють винагороду у розмірі 25 тисяч гривень на місяць. В його обов'язки входять поїздки за кордон та Україною, утримання автомобіля в належному стані, дотримання дорожніх правил. Контакти: (0332) 72 82 89.
На зарплату 30 тисяч гривень готові взяти на роботу двох водіїв автотранспортних засобів. Вони повинні здійснювати вантажні перевезення за кордон автомобілем «Рено преміум»(євро 5) з тентом або рефрижератором. Обов'язковими є наявність закордонного паспорту, бажано мати чіп-карту та досвід поїздок за кордон. Щодо вакансій звертайтеть за телефоном (0332) 72 82 89.
У селі Липини Луцького району є вакансія для водія автотранспортних засобів, який буде здійснювати доставку вантажів (дитячі іграшки) за кордон. Оплата - 20 тисяч гривень. (0332) 72 82 89.
У Ковелі для міжнародних вантажних перевезень візьмуть на роботу водія автотранспортних засобів. За його роботу готові платити 20 тисяч гривень. (0252) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
На зарплату 25 тисяч гривень шукають чотирьох водіїв автотранспортних засобів. В його обов'язки входить перевезення на тентованих вантажних автомобілях згідно встановлених маршрутів Україною та за її межами, слідкувати за технічним станом автотранспортного засобу. (0252) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
Для здійснення вантажних перевезень у міжнародних напрямках на автомобілі MAN категорії 5 (тентовані) потрібні двоє водіїв автотранспортних засобів. Заробітна плата - 25 тисяч гривень. (0252) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
Запрошують на роботу трьох водіїв автотранспортних засобів, яким пропонують зарплату у розмірі 25 тисяч гривень на місяць. Вони будуть займатися міжнародними перевезеннями вантажів. (0252) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
На заробітну плату 40 тисяч гривень є пропозиція для водія автотранспортних засобів. Обов'язки: здійснювати вантажні перевезення в межах України та у напрямку Польщі, Чехії, Німеччини на автомобілі VOLVO, слідкувати за збереженням вантажів. (0252) 5 03 16 (Інна Олександрівна).
У Маневичах готові взяти на роботу водія автотранспортних засобів, який буде керувати вантажним автомобілем малої тонажності по перевезенню вантажів Україною та за кордон. Оплата - 25 тисяч гривень. Обов'язковою є наявність прав водія категорії В, С, закордонного паспорта. (03376) 2 28 38 (Дарина Андріївна).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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