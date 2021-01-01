Учасники Революції Гідності з Волині отримають грошову компенсацію на придбання житла





До Вінницької, Волинської, Запорізької, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської та Черкаської областей будуть спрямовані 12 307,2 тис. гривень.



Це дасть можливість виплатити компенсації за житло 11 особам з інвалідністю І-ІІ груп, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в Революції Гідності, а також членам сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності.



За обласним бюджетам розподілять наступні суми:



- Вінницькій області - 623 533 грн

- Волинської області - 580 623 грн

- Запорізькій області - 2 014 342 грн

- Івано-Франківській області - 2 904 972 грн

- Львівській області - 3 133 971 грн

- Тернопільській області - 620 447 грн

- Черкаської області - 2 429: 312 грн

Всього 12 млн 307 тис. Гривень.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2 червня Уряд ухвалив підготовлене Мінветеранів розпорядження про виплату грошової компенсації за належні жилі приміщення для осіб з інвалідністю І-ІІ груп, які отримали вади під час участі в Революції Гідності, а також членам сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності. Йдеться на сайті Уряду.До Вінницької, Волинської, Запорізької, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської та Черкаської областей будуть спрямовані 12 307,2 тис. гривень.Це дасть можливість виплатити компенсації за житло 11 особам з інвалідністю І-ІІ груп, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в Революції Гідності, а також членам сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності.За обласним бюджетам розподілять наступні суми:- Вінницькій області - 623 533 грн- Волинської області - 580 623 грн- Запорізькій області - 2 014 342 грн- Івано-Франківській області - 2 904 972 грн- Львівській області - 3 133 971 грн- Тернопільській області - 620 447 грн- Черкаської області - 2 429: 312 грнВсього 12 млн 307 тис. Гривень.

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