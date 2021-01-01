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Учасники Революції Гідності з Волині отримають грошову компенсацію на придбання житла

Учасники Революції Гідності з Волині отримають грошову компенсацію на придбання житла
2 червня Уряд ухвалив підготовлене Мінветеранів розпорядження про виплату грошової компенсації за належні жилі приміщення для осіб з інвалідністю І-ІІ груп, які отримали вади під час участі в Революції Гідності, а також членам сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності. Йдеться на сайті Уряду.

До Вінницької, Волинської, Запорізької, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської та Черкаської областей будуть спрямовані 12 307,2 тис. гривень.

Це дасть можливість виплатити компенсації за житло 11 особам з інвалідністю І-ІІ груп, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в Революції Гідності, а також членам сімей загиблих (померлих) учасників Революції Гідності.

За обласним бюджетам розподілять наступні суми:

- Вінницькій області - 623 533 грн
- Волинської області - 580 623 грн
- Запорізькій області - 2 014 342 грн
- Івано-Франківській області - 2 904 972 грн
- Львівській області - 3 133 971 грн
- Тернопільській області - 620 447 грн
- Черкаської області - 2 429: 312 грн
Всього 12 млн 307 тис. Гривень.



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Теги: Кабмін, кошти на житло, учасники Революції Гідності
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