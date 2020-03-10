Помер військовий з Волині

Сергія Душка.



Про це інформує волонтерський центр "Серце патріота" у фейсбуці.



Про сумну звістку стало відомо 6 червня. Як повідомив керівник організації Сергій Балицький, атовцю стало зле в Ковелі.



Сергій Душко народився 26 серпня 1966 року. На сторінці воїна у соцмережі зазначено, що торік він одружився.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Сергія Душка.



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