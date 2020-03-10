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Помер військовий з Волині

Помер військовий з Волині
Перестало битися серце військовослужбовця АТО/ООС з Волині Сергія Душка.

Про це інформує волонтерський центр "Серце патріота" у фейсбуці.

Про сумну звістку стало відомо 6 червня. Як повідомив керівник організації Сергій Балицький, атовцю стало зле в Ковелі.

Сергій Душко народився 26 серпня 1966 року. На сторінці воїна у соцмережі зазначено, що торік він одружився.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Сергія Душка.

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Теги: смерть, АТО, Волинь
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