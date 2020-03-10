Помер військовий з Волині
Сьогодні, 11:45
Перестало битися серце військовослужбовця АТО/ООС з Волині Сергія Душка.
Про це інформує волонтерський центр "Серце патріота" у фейсбуці.
Про сумну звістку стало відомо 6 червня. Як повідомив керівник організації Сергій Балицький, атовцю стало зле в Ковелі.
Сергій Душко народився 26 серпня 1966 року. На сторінці воїна у соцмережі зазначено, що торік він одружився.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Сергія Душка.
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Про це інформує волонтерський центр "Серце патріота" у фейсбуці.
Про сумну звістку стало відомо 6 червня. Як повідомив керівник організації Сергій Балицький, атовцю стало зле в Ковелі.
Сергій Душко народився 26 серпня 1966 року. На сторінці воїна у соцмережі зазначено, що торік він одружився.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Сергія Душка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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