На Волині жінка півтора року знімала пенсію померлого чоловіка





Протягом періоду часу від червня 2018 року по грудень 2019 вона таємно привласнила 30 тисяч 400 гривень, - пише



19 січня 2021 року поліція відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення нею чужого майна.



В судовому засіданні обвинувачена провину визнала повністю та пояснила, що на час смерті чоловіка перебувала у скрутному матеріальному становищі, за позичені кошти витратила на його лікування та поховання, тому згодом, користуючись його карткою, знімала пенсію та повертала борги. Наразі вона повністю відшкодувала завдану пенсійному фонду шкоду. А тому просила із розумінням поставитись до її вчинку, адже вона щиро розкаюється.



Суддя Ковельського міськрайонного суду Тетяна Денисюк визнала пенсіонерку, яка раніше не судима, винуватою за двома частинами статті 185 КК України та призначила їй покарання – один рік позбавлення волі умовно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 65-річна мешканка міста Ковеля після смерті свого чоловіка знімала з його банківської картки через банкомат кошти, які надходили від управління Пенсійного фонду України в Харківській області.Протягом періоду часу від червня 2018 року по грудень 2019 вона таємно привласнила 30 тисяч 400 гривень, - пише Ковель медіа. 19 січня 2021 року поліція відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення нею чужого майна.В судовому засіданні обвинувачена провину визнала повністю та пояснила, що на час смерті чоловіка перебувала у скрутному матеріальному становищі, за позичені кошти витратила на його лікування та поховання, тому згодом, користуючись його карткою, знімала пенсію та повертала борги. Наразі вона повністю відшкодувала завдану пенсійному фонду шкоду. А тому просила із розумінням поставитись до її вчинку, адже вона щиро розкаюється.Суддя Ковельського міськрайонного суду Тетяна Денисюк визнала пенсіонерку, яка раніше не судима, винуватою за двома частинами статті 185 КК України та призначила їй покарання – один рік позбавлення волі умовно.

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