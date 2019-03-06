На Волині викрили масштабну схему з ввезення в Україну «євроблях»
Сьогодні, 12:39
Повідомили про підозру начальнику одного з підрозділів Луцького прикордонного загону, який брав хабарі з громадян України та іноземців за ввезення автомобілів на іноземній реєстрації.
Встановили, що прикордонник розробив схему отримання хабарів за допомогу з митним оформленням автомобілів у режимі тимчасового ввезення без відповідних підстав та документів. За кожне «оформлене» авто він брав 600 доларів США, - йдеться на сайті Державного бюро розслідувань.
Слідчі ДБР задокументували численні факти отримання прикордонником неправомірної вигоди.
Начальнику підрозділу повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі (ч. 3 ст. 368 КК України).
У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Наразі перевіряють інформація щодо причетності до схеми інших посадовців.
Процесуальне керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – СБУ.
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Встановили, що прикордонник розробив схему отримання хабарів за допомогу з митним оформленням автомобілів у режимі тимчасового ввезення без відповідних підстав та документів. За кожне «оформлене» авто він брав 600 доларів США, - йдеться на сайті Державного бюро розслідувань.
Слідчі ДБР задокументували численні факти отримання прикордонником неправомірної вигоди.
Начальнику підрозділу повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі (ч. 3 ст. 368 КК України).
У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Наразі перевіряють інформація щодо причетності до схеми інших посадовців.
Процесуальне керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – СБУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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