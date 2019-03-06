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На Волині викрили масштабну схему з ввезення в Україну «євроблях»

На Волині викрили масштабну схему з ввезення в Україну «євроблях»
Повідомили про підозру начальнику одного з підрозділів Луцького прикордонного загону, який брав хабарі з громадян України та іноземців за ввезення автомобілів на іноземній реєстрації.

Встановили, що прикордонник розробив схему отримання хабарів за допомогу з митним оформленням автомобілів у режимі тимчасового ввезення без відповідних підстав та документів. За кожне «оформлене» авто він брав 600 доларів США, - йдеться на сайті Державного бюро розслідувань.

Слідчі ДБР задокументували численні факти отримання прикордонником неправомірної вигоди.

Начальнику підрозділу повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі (ч. 3 ст. 368 КК України).

У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Наразі перевіряють інформація щодо причетності до схеми інших посадовців.

Процесуальне керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – СБУ.

На Волині викрили масштабну схему з ввезення в Україну «євроблях»
На Волині викрили масштабну схему з ввезення в Україну «євроблях»

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Теги: євробляхи, схеми, хабарі, начальник
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