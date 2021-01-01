вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ковельському тренеру з боксу збирають кошти на термінову операцію на серці

Ковельському тренеру з боксу збирають кошти на термінову операцію на серці
Відомому ковельському боксеру та тренеру, триразовому чемпіону України з боксу Сергію Чечелю необхідна фінансова допомога для термінової дороговартісної операції на серці.

Про це повідомила Яна Яворська на своїй сторінці у Фейсбук.

«Вчора був встановлений діагноз його проблем зі здоров’ям, що неприємно заявили про себе віднедавна, і призначено дату операції по заміні аортального клапану серця - за 2 тижні. Операція серйозна і потребує 140 тис грн, до збору яких я прошу долучитись кожного небайдужого» ,- йдеться у повідомленні.

Гроші можна переслати на карту Сергія Чечеля:
4323 3570 2937 8409

Ковельському тренеру з боксу збирають кошти на термінову операцію на серці
Ковельському тренеру з боксу збирають кошти на термінову операцію на серці



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: потрібна допомога Сергій Чечель, операція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Справжня спека: що відбувається на громадських пляжах Луцька у перші дні літа. ФОТО
У приміських маршрутках, що курсують через Луцьк, значно здорожчав проїзд
Скільки коштує полуниця на луцькому ринку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
13 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Ковельському тренеру з боксу збирають кошти на термінову операцію на серці
12 червень, 23:14
Вакарчук оголосив про розлучення з дружиною після 20-річного спільного життя
12 червень, 22:22
Реанімували на полі: лідер збірної Данії знепритомнів під час матчу Євро-2020.ВІДЕО
12 червень, 22:16
«Чорноморець» обігрує «Волинь»: сезон для лучан закінчився
12 червень, 21:18
Схожі новини
Герой з Волині, який пройшов гарячі точки на Сході, потребує термінової операції Герой з Волині, який пройшов гарячі точки на Сході, потребує термінової операції
09 червень, 15:47
На Волині прооперували жінку з рідкісною патологією. ФОТО 18+ На Волині прооперували жінку з рідкісною патологією. ФОТО 18+
09 червень, 13:41
У волинській лікарні жінці видалили гігантську пухлину. ФОТО 18+ У волинській лікарні жінці видалили гігантську пухлину. ФОТО 18+
02 червень, 11:15
Волинські лікарі витягнули «з того світу» жінку з критичною кровотечею Волинські лікарі витягнули «з того світу» жінку з критичною кровотечею
25 травень, 16:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
13 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Ковельському тренеру з боксу збирають кошти на термінову операцію на серці
12 червень, 23:14
 0
Вакарчук оголосив про розлучення з дружиною після 20-річного спільного життя
12 червень, 22:22
 0
Реанімували на полі: лідер збірної Данії знепритомнів під час матчу Євро-2020.ВІДЕО
12 червень, 22:16
 0
«Чорноморець» обігрує «Волинь»: сезон для лучан закінчився
12 червень, 21:18
 0
Медіа
відео
1/8