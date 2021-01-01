Ковельському тренеру з боксу збирають кошти на термінову операцію на серці

Сергію Чечелю необхідна фінансова допомога для термінової дороговартісної операції на серці.



Про це повідомила Яна Яворська на своїй сторінці у



«Вчора був встановлений діагноз його проблем зі здоров’ям, що неприємно заявили про себе віднедавна, і призначено дату операції по заміні аортального клапану серця - за 2 тижні. Операція серйозна і потребує 140 тис грн, до збору яких я прошу долучитись кожного небайдужого» ,- йдеться у повідомленні.



Гроші можна переслати на карту Сергія Чечеля:

4323 3570 2937 8409









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомому ковельському боксеру та тренеру, триразовому чемпіону України з боксунеобхідна фінансова допомога для термінової дороговартісної операції на серці.Про це повідомилана своїй сторінці у Фейсбук «Вчора був встановлений діагноз його проблем зі здоров’ям, що неприємно заявили про себе віднедавна, і призначено дату операції по заміні аортального клапану серця - за 2 тижні. Операція серйозна і потребує 140 тис грн, до збору яких я прошу долучитись кожного небайдужого» ,- йдеться у повідомленні.Гроші можна переслати на карту Сергія Чечеля:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію