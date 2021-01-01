Ковельському тренеру з боксу збирають кошти на термінову операцію на серці
12 червень, 23:14
Відомому ковельському боксеру та тренеру, триразовому чемпіону України з боксу Сергію Чечелю необхідна фінансова допомога для термінової дороговартісної операції на серці.
Про це повідомила Яна Яворська на своїй сторінці у Фейсбук.
«Вчора був встановлений діагноз його проблем зі здоров’ям, що неприємно заявили про себе віднедавна, і призначено дату операції по заміні аортального клапану серця - за 2 тижні. Операція серйозна і потребує 140 тис грн, до збору яких я прошу долучитись кожного небайдужого» ,- йдеться у повідомленні.
Гроші можна переслати на карту Сергія Чечеля:
4323 3570 2937 8409
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомила Яна Яворська на своїй сторінці у Фейсбук.
«Вчора був встановлений діагноз його проблем зі здоров’ям, що неприємно заявили про себе віднедавна, і призначено дату операції по заміні аортального клапану серця - за 2 тижні. Операція серйозна і потребує 140 тис грн, до збору яких я прошу долучитись кожного небайдужого» ,- йдеться у повідомленні.
Гроші можна переслати на карту Сергія Чечеля:
4323 3570 2937 8409
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
13 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Ковельському тренеру з боксу збирають кошти на термінову операцію на серці
12 червень, 23:14
Реанімували на полі: лідер збірної Данії знепритомнів під час матчу Євро-2020.ВІДЕО
12 червень, 22:16
«Чорноморець» обігрує «Волинь»: сезон для лучан закінчився
12 червень, 21:18