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У Луцьку від завтра, 15 червня, відновлюють гаряче водопостачання

У Луцьку від завтра, 15 червня, відновлюють гаряче водопостачання
Від завтра, 15 червня, розпочнуть процедуру з відновлення послуги з постачання гарячої води.

Про це повідомляє ДКП «Луцьктепло».

Як повідомлялося раніше, ДКП «Луцьктепло» тимчасово припинило надання послуги з постачання гарячої води споживачам у зв’язку із закінченням терміну дії положення про ПСО та через неможливість укладення нового договору на умовах, які підприємства ТКЕ неспроможні виконати з об’єктивних причин. Після ряду консультацій знайшли оптимальне рішення та запропонували умови, на яких нові договори на постачання газу було укладено.

Відтак, із завершенням робіт із розпломбування котелень, виконаних АТ «Волиньгаз», ДКП «Луцьктепло» сьогодні розпочинає роботи із відновлення послуги, зокрема підготовки котлів до пуску, наповнення та прогріву мереж, аби від ранку 15 червня усі споживачі отримали гарячу воду у своїх домівках.

Наголошують, договором передбачено 100% оплата за спожитий газ до 20 числа поточного місяця споживання. Тобто, до 20 червня слід заплатити за об’єми газу, які будуть спожиті від 15 до 30 червня, до 20 липня – за спожитий газ в липні. Невиконання цих умов буде означати розірвання договору в односторонньому порядку наступного ж дня.

Для продовження надання послуги з постачання гарячої води підприємство буде змушене шукати постачальника на ринку, де найнижча ціна нині близько 11 000 грн за 1000 м3 природного газу, що суттєво відрізняється від ціни, запропонованої підприємством Групи «Нафтогаз» – 7400 грн за 1000 м3.

"Зрозуміло, що з переходом на нового постачальника газу тариф на послугу з постачання гарячої води відповідно зросте на близько 30% або від неї взагалі доведеться відмовитися.

Відтак, закликаємо споживачів вчасно і в повному обсязі сплачувати за спожиті послуги аби в подальшому гарантувати отримання гарячої води за нижчим тарифом", - йдеться у повідомленні підприємства.

Також наголошують, що попри вимушену зупинку в наданні послуги з постачання гарячої води, профілактичні ремонтні роботи в подальшому будуть відбуватися згідно з графіком припинення подачі гарячої води від котелень та центральних теплових пунктів. Однак, з огляду на часткове виконання робіт на об’єктах, можливо, будуть переглянуті терміни таких профілактичних зупинок.

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Теги: Луцьк, гаряча вода, відновлення
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Коментарі 1
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все це похвально, але чому не повідомляється, що Ощадбанк безпрецедентно задер вартість своїх послуг з прийому комунплатежів ?..
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