Якісні та стильні: де у Луцьку купити добротні міжкімнатні двері*

В Україні є чимало виробників міжкімнатних дверей, але нерідко знайти справді якісну річ для домівки чи офісу буває складно. У лучан є можливість придбати двері від львівського виробника «Брама», їх можна обрати у Торговому центрі вікон та дверей «ВіКсіС».Двері від компанії «Брама» – ідеальне рішення для усіх, хто шукає якісне виробництво, елегантний дизайн та демократичні ціни. До того ж, фабрика пропонує великий асортимент, тому кожен знайде для себе щось особливе.Директор Торгового центру вікон та дверей «ВіКсіС»розповів для, що наразі в Україні існує дефіцит МДФ плити (MDF-medium-density fiberboard, деревоволокниста плита середньої щільності), тож через це є ймовірність здорожчання дверей, меблів, ламінату тощо. Натомість, за його словами, ТМ «Брама» експортує двері у більш ніж 20 країн світу. Сировини і товарів наразі вистачає, аби тривалий час не збільшувати ціну. Утім, все ж не варто відкладати покупку міжкімнатних дверей на тривалий період.Володимир Матвійчук додав, що «ВіКсіС» обрав «Браму» партнером ще й через те, що фабрика пропонує широкий асортимент продукції: від класики до хай-тек, будь-якого кольору, зі вставками прозорого, матового тощо. Також це єдина в Україні фабрика, яка виготовляє коробку на всю товщину стін, тож не потрібно робити відкоси.Разом із дверима від ТМ «Брама», переконаний Володимир Матвійчук, домівка матиме естетичний та довершений вигляд.