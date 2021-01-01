«Нафтогаз» різко підвищив ціну на газ: хто буде платити більше

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" підвищила ціну на газ для населення у червні до 11,94 грн за 1 куб. м, тоді як річний фіксований тариф становить 7,96 грн за 1 куб. м.Про це йдеться на сайті компанії.Так, ціна газу у тарифному плані «Місячний» у червні становить 11,94 грн/куб.м, у той час як клієнти ГК «Нафтогаз України» у рамках річного тарифного плану «Фіксований» мають одну з найвигідніших цін на газ – 7,96 грн/куб.м.У компанії наголошують, що підключення до тарифного плану «Місячний» відбувається лише за бажанням клієнта. За замовчуванням усі клієнти ГК «Нафтогаз України» обслуговуються за річним тарифним планом «Фіксований»."Ціна на газ у тарифному плані «Місячний» обумовлена ситуацією на європейському ринку, де ціни на газ є одними з найвищих за останні 4-5 років, і станом на початок червня продовжували зростати", - йдеться у повідомлені.Також у «Нафтогаз України» зазначають, що ціни на газ в Україні завжди корелюються з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна інтегрована в європейський газовий ринок з 2015 року. Україна імпортує 30% від загальних обсягів споживання, тому ціни на газ формуються, виходячи з динаміки цін на європейських торгових майданчиках.У червні ГК «Нафтогаз України» пропонує клієнтам «Фіксований» та «Місячний» тарифні плани. У клієнтів газопостачальної компанії, які підключили тарифний план «Річний» у минулому році, умови не змінюються, як і ціна на газ, яка зафіксована умовами укладеного договору і терміном до його завершення.Нагадають, що відповідно до Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, компанія ГК «Нафтогаз України» з 1 травня 2021 року автоматично перевела клієнтів на річний тарифний план «Фіксований».Тобто для побутових клієнтів ціна на газ зафіксована на рік та не змінюється навіть за умов підвищення цін на європейських хабах і сезонних коливань. ГК «Нафтогаз України» встановила своїм клієнтам одну з найвигідніших цін на газ з 1 травня 2021 року і до 30 квітня 2022 року – 7,96 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).