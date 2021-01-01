На Волині зареєстрували перший цьогоріч випадок хвороби Лайма
Сьогодні, 10:18
На Волині зареєстрували перший цьогоріч лабораторно підтверджений випадок захворювання на хворобу Лайма (кліщовий лаймбореліоз).
Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.
Відомо, що хвороба спричинена укусом кліща після перебування дорослої особи у лісі Горохівського району.
"Саме відсутність належного проведення акарицидних обробок, в першу чергу в місцях масового відпочинку людей, є однією з причин нападів на людей кліщів, які призводять до захворювання на кліщовий лаймбореліоз", - йдеться у повідомленні лабораторного центру.
Довідково:
Хвороба Лайма (кліщовий лайм-бореліоз) – це природно-вогнищеве, інфекційне, полісистемне захворювання, яке розвивається після укусу кліща, зараженого бореліями. Зараження також може відбутися при попаданні випорожнень кліща на шкіру з наступним їх втиранням при розчісуванні.
Симптоми іксодового кліщового бореліозу (хвороба Лайма):
- почервоніння в місці укусу кліща (мігруюча кільцеподібна еритема червоно-рожевого кольору 5-6 cм. в діаметрі. У процесі свого розвитку еритема поступово в центрі блідне, зона почервоніння переміщується до периферії, іноді до 50 см.), у 30-40% хворих еритема не спостерігається;
- незначний свербіж в місці укусу кліща;
- часто разом з еритемою у людини з’являється лихоманка, біль голови, затверділість м’язів шиї, ломота в усьому тілі і млявість.
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Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.
Відомо, що хвороба спричинена укусом кліща після перебування дорослої особи у лісі Горохівського району.
"Саме відсутність належного проведення акарицидних обробок, в першу чергу в місцях масового відпочинку людей, є однією з причин нападів на людей кліщів, які призводять до захворювання на кліщовий лаймбореліоз", - йдеться у повідомленні лабораторного центру.
Довідково:
Хвороба Лайма (кліщовий лайм-бореліоз) – це природно-вогнищеве, інфекційне, полісистемне захворювання, яке розвивається після укусу кліща, зараженого бореліями. Зараження також може відбутися при попаданні випорожнень кліща на шкіру з наступним їх втиранням при розчісуванні.
Симптоми іксодового кліщового бореліозу (хвороба Лайма):
- почервоніння в місці укусу кліща (мігруюча кільцеподібна еритема червоно-рожевого кольору 5-6 cм. в діаметрі. У процесі свого розвитку еритема поступово в центрі блідне, зона почервоніння переміщується до периферії, іноді до 50 см.), у 30-40% хворих еритема не спостерігається;
- незначний свербіж в місці укусу кліща;
- часто разом з еритемою у людини з’являється лихоманка, біль голови, затверділість м’язів шиї, ломота в усьому тілі і млявість.
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