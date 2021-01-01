На Волині зареєстрували перший цьогоріч випадок хвороби Лайма

На Волині зареєстрували перший цьогоріч лабораторно підтверджений випадок захворювання на хворобу Лайма (кліщовий лаймбореліоз).Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.Відомо, що хвороба спричинена укусом кліща після перебування дорослої особи у лісі Горохівського району."Саме відсутність належного проведення акарицидних обробок, в першу чергу в місцях масового відпочинку людей, є однією з причин нападів на людей кліщів, які призводять до захворювання на кліщовий лаймбореліоз", - йдеться у повідомленні лабораторного центру.Хвороба Лайма (кліщовий лайм-бореліоз) – це природно-вогнищеве, інфекційне, полісистемне захворювання, яке розвивається після укусу кліща, зараженого бореліями. Зараження також може відбутися при попаданні випорожнень кліща на шкіру з наступним їх втиранням при розчісуванні.Симптоми іксодового кліщового бореліозу (хвороба Лайма):- почервоніння в місці укусу кліща (мігруюча кільцеподібна еритема червоно-рожевого кольору 5-6 cм. в діаметрі. У процесі свого розвитку еритема поступово в центрі блідне, зона почервоніння переміщується до периферії, іноді до 50 см.), у 30-40% хворих еритема не спостерігається;- незначний свербіж в місці укусу кліща;- часто разом з еритемою у людини з’являється лихоманка, біль голови, затверділість м’язів шиї, ломота в усьому тілі і млявість.