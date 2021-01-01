Повідомили, від чого найчастіше помирають волиняни
Сьогодні, 12:42
Назвали головні причини смертності жителів Волинської області.
Про це йшлося у четвер, 24 червня, під час пресконференції «Профіль громадського здоров’я як інструмент для підвищення рівня здоров’я населення Волині».
Т.в.о. директора комунального підприємства «Волинський обласний центр громадського здоров'я» Волинської обласної ради Сергій Новосад розповів, що в області із 2015 року більше людей помирає, аніж народжується.
Основними причинами смертності є хвороби системи кровообігу – більше 67 %, злоякісні новоутворення – 11,3 %, зовнішні причини (травми, утоплення, суїциди тощо) – 5,6 %, хвороби органів травлення – 4,6 %.
«На останньому я би хотів зупинитися більш детально. При аналізі виявили, що найпоширеніші хвороби травлення – цирози, фібрози печінки, ураження підшлункової залози. Основна причина виникнення – зловживання алкоголем», - сказав Сергій Новосад.
П’яте місце посідають недуги, пов’язані з коронавірусом (3,7 %). За 2020 рік померло 522 людини від ускладнень ковіду.
Фото - ілюстративне
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Про це йшлося у четвер, 24 червня, під час пресконференції «Профіль громадського здоров’я як інструмент для підвищення рівня здоров’я населення Волині».
Т.в.о. директора комунального підприємства «Волинський обласний центр громадського здоров'я» Волинської обласної ради Сергій Новосад розповів, що в області із 2015 року більше людей помирає, аніж народжується.
Основними причинами смертності є хвороби системи кровообігу – більше 67 %, злоякісні новоутворення – 11,3 %, зовнішні причини (травми, утоплення, суїциди тощо) – 5,6 %, хвороби органів травлення – 4,6 %.
«На останньому я би хотів зупинитися більш детально. При аналізі виявили, що найпоширеніші хвороби травлення – цирози, фібрози печінки, ураження підшлункової залози. Основна причина виникнення – зловживання алкоголем», - сказав Сергій Новосад.
П’яте місце посідають недуги, пов’язані з коронавірусом (3,7 %). За 2020 рік померло 522 людини від ускладнень ковіду.
Фото - ілюстративне
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Коментарі 1
Цей т.в.о. ,бува, не психіатр? Судачи з теми конференції, наяву клінічні ознаки ( не маю права розголошувати діагноз), по-народному: не всі вдома.Це ж треба до такого додуматися - профіль як інструмент підвищення рівня...І бюджет таким невігласам ще й гроші платить, ще й, очевидно, немалі.
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