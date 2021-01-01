Повідомили, від чого найчастіше помирають волиняни

Назвали головні причини смертності жителів Волинської області.Про це йшлося у четвер, 24 червня, під час пресконференції «Профіль громадського здоров’я як інструмент для підвищення рівня здоров’я населення Волині».Т.в.о. директора комунального підприємства «Волинський обласний центр громадського здоров'я» Волинської обласної радирозповів, що в області із 2015 року більше людей помирає, аніж народжується.Основними причинами смертності є хвороби системи кровообігу – більше 67 %, злоякісні новоутворення – 11,3 %, зовнішні причини (травми, утоплення, суїциди тощо) – 5,6 %, хвороби органів травлення – 4,6 %.«На останньому я би хотів зупинитися більш детально. При аналізі виявили, що найпоширеніші хвороби травлення – цирози, фібрози печінки, ураження підшлункової залози. Основна причина виникнення – зловживання алкоголем», - сказав Сергій Новосад.П’яте місце посідають недуги, пов’язані з коронавірусом (3,7 %). За 2020 рік померло 522 людини від ускладнень ковіду.