Розшукують жителя Луцька, який скоїв розбійний напад
Сьогодні, 18:04
Волинські правоохоронці встановлюють місцезнаходження 43-річного уродженця Черкаської області Терехова Валерія Васильович, 10 березня 1978 року народження.
Про це повідомляє Нацполіція у Волинській області.
Чоловік підозрюється у скоєнні розбійного нападу. Розшукуваний останнім часом проживав у Луцьку.
Поліція звертається до громадян, яким відома інформація про місцезнаходження розшукуваного громадянина, невідкладно телефонувати до поліції за телефонами: 068-947-53-07, 099-142-03-82 або 102.
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Про це повідомляє Нацполіція у Волинській області.
Чоловік підозрюється у скоєнні розбійного нападу. Розшукуваний останнім часом проживав у Луцьку.
Поліція звертається до громадян, яким відома інформація про місцезнаходження розшукуваного громадянина, невідкладно телефонувати до поліції за телефонами: 068-947-53-07, 099-142-03-82 або 102.
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