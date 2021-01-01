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Розшукують жителя Луцька, який скоїв розбійний напад

Розшукують жителя Луцька, який скоїв розбійний напад
Волинські правоохоронці встановлюють місцезнаходження 43-річного уродженця Черкаської області Терехова Валерія Васильович, 10 березня 1978 року народження.

Про це повідомляє Нацполіція у Волинській області.

Чоловік підозрюється у скоєнні розбійного нападу. Розшукуваний останнім часом проживав у Луцьку.

Поліція звертається до громадян, яким відома інформація про місцезнаходження розшукуваного громадянина, невідкладно телефонувати до поліції за телефонами: 068-947-53-07, 099-142-03-82 або 102.

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Теги: розбійний напад, Луцьк, розшук, поліція
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