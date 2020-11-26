На Волині прикордонники виявили автівку, яку розшукував Інтерпол





Інформують, що громадянка Білорусі, яка керувала легковиком Nissan поверталася додому через пункт пропуску «Доманове». Однак, під час здійснення оформлення, прикордонники зафіксували спрацювання бази даних Інтерполу, - інформує пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.



У електронній системі транспортний засіб з аналогічним VIN-кодом значився як викрадений на території РФ.



За цим фактом прикордонники поінформували Укрбюро Інтерполу та отримали підтвердження, що авто знаходиться у міжнародному розшуку. Транспортний засіб передали співробітникам Нацполіції.

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