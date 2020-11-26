На Волині прикордонники виявили автівку, яку розшукував Інтерпол
Сьогодні, 10:39
Автомобіль, який перебував у міжнародному розшуку, виявили на кордоні з Білоруссю.
Інформують, що громадянка Білорусі, яка керувала легковиком Nissan поверталася додому через пункт пропуску «Доманове». Однак, під час здійснення оформлення, прикордонники зафіксували спрацювання бази даних Інтерполу, - інформує пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
У електронній системі транспортний засіб з аналогічним VIN-кодом значився як викрадений на території РФ.
За цим фактом прикордонники поінформували Укрбюро Інтерполу та отримали підтвердження, що авто знаходиться у міжнародному розшуку. Транспортний засіб передали співробітникам Нацполіції.
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Інформують, що громадянка Білорусі, яка керувала легковиком Nissan поверталася додому через пункт пропуску «Доманове». Однак, під час здійснення оформлення, прикордонники зафіксували спрацювання бази даних Інтерполу, - інформує пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
У електронній системі транспортний засіб з аналогічним VIN-кодом значився як викрадений на території РФ.
За цим фактом прикордонники поінформували Укрбюро Інтерполу та отримали підтвердження, що авто знаходиться у міжнародному розшуку. Транспортний засіб передали співробітникам Нацполіції.
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