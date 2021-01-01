Повідомили, скільки «євроблях» розмитнили на Волині за два тижні пільгового періоду
Сьогодні, 15:34
З 15 червня в Україні почали діяти пільги на розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією. За два тижні на Волині за такою пільгою розмитнили лише 23 автомобілі.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив речник Волинської митниці Держмитслужби Віталій Лопошук.
За словами посадовця, такий показник є доволі низьким. Утім, у чому причина – наразі сказати важко.
«Процедура відбувається відповідно до встановлених термінів. І ті, хто звертається з усіма необхідними документами й чий автомобіль відповідає встановленим вимогам, можуть розмитнити авто без проблем. Чому поки неактивно взвертаються власники – незрозуміло. Можливо, тому, що на Волині не так багато таких авто залишилося», – зауважив Віталій Лопошук.
Нагадаємо, пільгове розмитнення стало доступним для уживаних автомобілів із європейською реєстрацією, від року випуску яких минуло понад п'ять років, та ввезених на територію України до кінця 2020 року. Пільги стосуються легкових авто та вантажних транспортних засобів масою до 3,5 тонни.
Легкові авто мають відповідати екологічному стандарту щодо викидних газів «Євро-2», а вантажні авто — «Євро-5».
Один власник може розмитнити за пільговим механізмом лише один автомобіль. Авто, що підлягає пільгам, має бути тільки в особистому користуванні.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost повідомив речник Волинської митниці Держмитслужби Віталій Лопошук.
За словами посадовця, такий показник є доволі низьким. Утім, у чому причина – наразі сказати важко.
«Процедура відбувається відповідно до встановлених термінів. І ті, хто звертається з усіма необхідними документами й чий автомобіль відповідає встановленим вимогам, можуть розмитнити авто без проблем. Чому поки неактивно взвертаються власники – незрозуміло. Можливо, тому, що на Волині не так багато таких авто залишилося», – зауважив Віталій Лопошук.
Нагадаємо, пільгове розмитнення стало доступним для уживаних автомобілів із європейською реєстрацією, від року випуску яких минуло понад п'ять років, та ввезених на територію України до кінця 2020 року. Пільги стосуються легкових авто та вантажних транспортних засобів масою до 3,5 тонни.
Легкові авто мають відповідати екологічному стандарту щодо викидних газів «Євро-2», а вантажні авто — «Євро-5».
Один власник може розмитнити за пільговим механізмом лише один автомобіль. Авто, що підлягає пільгам, має бути тільки в особистому користуванні.
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