З «Волині» в «Карпати» перейшли троє футболістів





Про це йдеться на сайті



Втратою для "Волині" став захисник Іван Цюпа, який захищав кольори "хрестоносців" з 2018 року. Минулого сезон оборонець зіграв 27 матчів та забив 2 голи.



Також на сторінці pidslushano_fc_volyn_lutsk_ в інстаграмі йдеться, що Сергій Сімінін, Владислав Приймак та Амбросій Чачуа підписали контракт з львівськими «Карпатами», які зараз тренує екснаставник "Волині" Андрій Тлумак.



Видання "Трибуна" інформує, що Приймак, Сімінін та Чачуа взяли участь у спарингу "Карпат" проти "Миная".

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