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З «Волині» в «Карпати» перейшли троє футболістів

З «Волині» в «Карпати» перейшли троє футболістів
Луцька "Волинь" втратила чотирьох основних футболістів.

Про це йдеться на сайті Footboom.

Втратою для "Волині" став захисник Іван Цюпа, який захищав кольори "хрестоносців" з 2018 року. Минулого сезон оборонець зіграв 27 матчів та забив 2 голи.

Також на сторінці pidslushano_fc_volyn_lutsk_ в інстаграмі йдеться, що Сергій Сімінін, Владислав Приймак та Амбросій Чачуа підписали контракт з львівськими «Карпатами», які зараз тренує екснаставник "Волині" Андрій Тлумак.

Видання "Трибуна" інформує, що Приймак, Сімінін та Чачуа взяли участь у спарингу "Карпат" проти "Миная".

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Теги: Волинь, спорт, футбол
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