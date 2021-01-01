З «Волині» в «Карпати» перейшли троє футболістів
Сьогодні, 05:27
Луцька "Волинь" втратила чотирьох основних футболістів.
Про це йдеться на сайті Footboom.
Втратою для "Волині" став захисник Іван Цюпа, який захищав кольори "хрестоносців" з 2018 року. Минулого сезон оборонець зіграв 27 матчів та забив 2 голи.
Також на сторінці pidslushano_fc_volyn_lutsk_ в інстаграмі йдеться, що Сергій Сімінін, Владислав Приймак та Амбросій Чачуа підписали контракт з львівськими «Карпатами», які зараз тренує екснаставник "Волині" Андрій Тлумак.
Видання "Трибуна" інформує, що Приймак, Сімінін та Чачуа взяли участь у спарингу "Карпат" проти "Миная".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Footboom.
Втратою для "Волині" став захисник Іван Цюпа, який захищав кольори "хрестоносців" з 2018 року. Минулого сезон оборонець зіграв 27 матчів та забив 2 голи.
Також на сторінці pidslushano_fc_volyn_lutsk_ в інстаграмі йдеться, що Сергій Сімінін, Владислав Приймак та Амбросій Чачуа підписали контракт з львівськими «Карпатами», які зараз тренує екснаставник "Волині" Андрій Тлумак.
Видання "Трибуна" інформує, що Приймак, Сімінін та Чачуа взяли участь у спарингу "Карпат" проти "Миная".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В Кабміні затвердили міжнародний Covid-паспорт
Сьогодні, 06:29
З «Волині» в «Карпати» перейшли троє футболістів
Сьогодні, 05:27
Збірна України підсилиться перед матчем з Англією
Сьогодні, 04:23
В Україні з'явилося селище Нью-Йорк
Сьогодні, 03:18
У монастир біля Луцька завітали паломники з Афону
Сьогодні, 02:16