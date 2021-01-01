Комарі покусали Комарова: у ведучого після Волині розпухло обличчя
Сьогодні, 00:13
Ведучий популярного тревел-шоу «Світ навиворіт» Дмитро Комаров опублікував фото зі зйомок на волинському Поліссі на своїй сторінці в Інстаграм — його вигляд жахнув підписників.>
Обличчя телеведучого червоне та роздуте, з пухирями по лобі та щоках. Вигляд Дмитра Комарова вразив як фанів, так і колег із шоубізу. З’ясувалося, що Комарова на Поліссі покусали ґедзі та комарі.
Незважаючи на те, що погляд Комарова у камеру мобільного абсолютно не радісний, свій стан телеведучий пояснює бадьорим дописом:
"Особливості професії. Комарі і ґедзі люблять попити кров Комарова. Працюємо. Укуси — не перешкода! Знімаємо для вас круті програми".
В коментарях підписники підтримали Дмитра Комарова та побажали швидше забути про це. Не обійшлося і без жартів: «Комарі їдять Комарова. Канібалізм якийсь», «схожий на мене в мій звичайний ранок».
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Обличчя телеведучого червоне та роздуте, з пухирями по лобі та щоках. Вигляд Дмитра Комарова вразив як фанів, так і колег із шоубізу. З’ясувалося, що Комарова на Поліссі покусали ґедзі та комарі.
Незважаючи на те, що погляд Комарова у камеру мобільного абсолютно не радісний, свій стан телеведучий пояснює бадьорим дописом:
"Особливості професії. Комарі і ґедзі люблять попити кров Комарова. Працюємо. Укуси — не перешкода! Знімаємо для вас круті програми".
В коментарях підписники підтримали Дмитра Комарова та побажали швидше забути про це. Не обійшлося і без жартів: «Комарі їдять Комарова. Канібалізм якийсь», «схожий на мене в мій звичайний ранок».
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