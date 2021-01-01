Комарі покусали Комарова: у ведучого після Волині розпухло обличчя

Дмитро Комаров опублікував фото



Обличчя телеведучого червоне та роздуте, з пухирями по лобі та щоках. Вигляд Дмитра Комарова вразив як фанів, так і колег із шоубізу. З’ясувалося, що Комарова на Поліссі покусали ґедзі та комарі.



Незважаючи на те, що погляд Комарова у камеру мобільного абсолютно не радісний, свій стан телеведучий пояснює бадьорим дописом:

"Особливості професії. Комарі і ґедзі люблять попити кров Комарова. Працюємо. Укуси — не перешкода! Знімаємо для вас круті програми".



В коментарях підписники підтримали Дмитра Комарова та побажали швидше забути про це. Не обійшлося і без жартів: «Комарі їдять Комарова. Канібалізм якийсь», «схожий на мене в мій звичайний ранок».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ведучий популярного тревел-шоу «Світ навиворіт»опублікував фото зі зйомок на волинському Поліссі на своїй сторінці в Інстаграм — його вигляд жахнув підписників.>Обличчя телеведучого червоне та роздуте, з пухирями по лобі та щоках. Вигляд Дмитра Комарова вразив як фанів, так і колег із шоубізу. З’ясувалося, що Комарова на Поліссі покусали ґедзі та комарі.Незважаючи на те, що погляд Комарова у камеру мобільного абсолютно не радісний, свій стан телеведучий пояснює бадьорим дописом:"Особливості професії. Комарі і ґедзі люблять попити кров Комарова. Працюємо. Укуси — не перешкода! Знімаємо для вас круті програми".В коментарях підписники підтримали Дмитра Комарова та побажали швидше забути про це. Не обійшлося і без жартів: «Комарі їдять Комарова. Канібалізм якийсь», «схожий на мене в мій звичайний ранок».

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