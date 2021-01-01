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У Луцьку авто «влетіло» в піцерію: з'явилося відео

У Луцьку авто «влетіло» в піцерію: з'явилося відео
У ніч на 5 липня в обласному центрі Волині автомобіль втаранився у будівлю піцерії на вулиці Стрілецькій.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині. Правоохоронці повідомляють, що автопригода трапилась сьогодні, 5 липня, близько другої години ночі, на проспекті Грушевського у Луцьку.

37-річний лучанин, водій автомобіля Mercedes-Benz, не впорався із керуванням та в’їхав у приміщення місцевої піцерії. Внаслідок цього – водій та 34-річний пасажир отримали тілесні ушкодження, для надання медичної допомоги їх доставили до лікарні.

У Луцьку авто «влетіло» в піцерію: з'явилося відео


Також у медзакладі у водія відібрали зразки для встановлення стану алкогольного сп’яніння.



За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Обставини автопригоди встановлюють працівники поліції.

У Луцьку авто «влетіло» в піцерію: з'явилося відео

У Луцьку авто «влетіло» в піцерію: з'явилося відео



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Теги: Луцьк, ДТП, піцерія
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Мамкін дріфтєр
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