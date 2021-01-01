У Луцьку авто «влетіло» в піцерію: з'явилося відео





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині. Правоохоронці



37-річний лучанин, водій автомобіля Mercedes-Benz, не впорався із керуванням та в’їхав у приміщення місцевої піцерії. Внаслідок цього – водій та 34-річний пасажир отримали тілесні ушкодження, для надання медичної допомоги їх доставили до лікарні.







Також у медзакладі у водія відібрали зразки для встановлення стану алкогольного сп’яніння.







За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Обставини автопригоди встановлюють працівники поліції.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на 5 липня в обласному центрі Волині автомобіль втаранився у будівлю піцерії на вулиці Стрілецькій.Про цестало відомо з власних джерел.Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині. Правоохоронці повідомляють , що автопригода трапилась сьогодні, 5 липня, близько другої години ночі, на проспекті Грушевського у Луцьку.37-річний лучанин, водій автомобіля Mercedes-Benz, не впорався із керуванням та в’їхав у приміщення місцевої піцерії. Внаслідок цього – водій та 34-річний пасажир отримали тілесні ушкодження, для надання медичної допомоги їх доставили до лікарні.Також у медзакладі у водія відібрали зразки для встановлення стану алкогольного сп’яніння.За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Обставини автопригоди встановлюють працівники поліції.

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