На Соборності – аварія з потерпілими: рух транспорту ускладнений
Сьогодні, 16:34
У Луцьку на проспекті Соборності сталася аварія з потерпілими.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Відомо, що приблизно о 16 годині 5 липня зіткнулися Volkswagen та BMW.
На місці події станом на 16:30 працюють поліція та медики.
Рух транспорту проспектом Соборності ускладнений через пошкоджені автомобілі, що стоять на проїжджій частині.
За інформацією пресслужби патрульної поліції, у аварії постраждали батько та син.
Деталі - згодом.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Відомо, що приблизно о 16 годині 5 липня зіткнулися Volkswagen та BMW.
На місці події станом на 16:30 працюють поліція та медики.
Рух транспорту проспектом Соборності ускладнений через пошкоджені автомобілі, що стоять на проїжджій частині.
За інформацією пресслужби патрульної поліції, у аварії постраждали батько та син.
Деталі - згодом.
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