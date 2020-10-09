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На Соборності – аварія з потерпілими: рух транспорту ускладнений

На Соборності – аварія з потерпілими: рух транспорту ускладнений
У Луцьку на проспекті Соборності сталася аварія з потерпілими.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Відомо, що приблизно о 16 годині 5 липня зіткнулися Volkswagen та BMW.

На місці події станом на 16:30 працюють поліція та медики.

Рух транспорту проспектом Соборності ускладнений через пошкоджені автомобілі, що стоять на проїжджій частині.

За інформацією пресслужби патрульної поліції, у аварії постраждали батько та син.

Деталі - згодом.

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Теги: аварія, Соборності
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