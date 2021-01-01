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Поблизу Луцька пропала 43-річна жінка: просять допомогти знайти

Поблизу Луцька пропала 43-річна жінка: просять допомогти знайти
У селі Рованці поблизу Луцька 5 липня пропала 43-річна жінка - Марія Леонідівна Смалько.

Вчора близько 13 години вона вийшла з дому, телефон залишила, і досі не повернулася.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Олександр Князев.

"Одяг: біла блузка, темна спідниця. Зріст 1.54, середньої статури.
Якщо хтось її бачив або знає, де вона, прошу повідомити мені або на 102. Буду вдячний за репост!", - йдеться у дописі Олександра.


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