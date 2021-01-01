Поблизу Луцька пропала 43-річна жінка: просять допомогти знайти





Вчора близько 13 години вона вийшла з дому, телефон залишила, і досі не повернулася.



Про це повідомив на своїй Олександр Князев.



"Одяг: біла блузка, темна спідниця. Зріст 1.54, середньої статури.

Якщо хтось її бачив або знає, де вона, прошу повідомити мені або на 102. Буду вдячний за репост!", - йдеться у дописі Олександра.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Рованці поблизу Луцька 5 липня пропала 43-річна жінка - Марія Леонідівна Смалько.Вчора близько 13 години вона вийшла з дому, телефон залишила, і досі не повернулася.Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook"Одяг: біла блузка, темна спідниця. Зріст 1.54, середньої статури.Якщо хтось її бачив або знає, де вона, прошу повідомити мені або на 102. Буду вдячний за репост!", - йдеться у дописі Олександра.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію