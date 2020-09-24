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У Луцьку шукають перевізників на маршрути №12, №24 та №32

У Луцьку шукають перевізників на маршрути №12, №24 та №32
У Луцьку оголосили конкурс на перевезення пасажирів за автобусними маршрутами №12, №24 та №32.

Про це йшлося у середу, 7 липня, під час засідання виконкому Луцькради.

У зв’язку із тим, що конкурс на перевезення пасажирів 15.06.2021 за маршрутом №12 «Єршова – Окружна» не відбувся (відсутній кворум), оголосили новий конкурс на перевезення пасажирів.

Щодо розірвання договорів на перевезення пасажирів за маршрутом №24 звернувся із заявою директор КП «Луцьке підприємство електротранспорту».

За маршрутом оголосили конкурс на перевезення пасажирів. До його проведення та затвердження результатів призначили перевізником на маршрут №24 «Вересневе – Єршова» ТОВ «БЕСТ ЛЕНАД ГРУП».

Окрім того, оголосили конкурс на перевезення за маршрутом №32, адже попередній не відбувся через відсутність кворуму. До оголошення переможця тут також працюватиме ТОВ «БЕСТ ЛЕНАД ГРУП».

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Теги: Луцьк, маршрут, перевізник, автобус
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