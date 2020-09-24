У Луцьку шукають перевізників на маршрути №12, №24 та №32

У Луцьку оголосили конкурс на перевезення пасажирів за автобусними маршрутами №12, №24 та №32.Про це йшлося у середу, 7 липня, під час засідання виконкому Луцькради.У зв’язку із тим, що конкурс на перевезення пасажирів 15.06.2021 за маршрутом №12 «Єршова – Окружна» не відбувся (відсутній кворум), оголосили новий конкурс на перевезення пасажирів.Щодо розірвання договорів на перевезення пасажирів за маршрутом №24 звернувся із заявою директор КП «Луцьке підприємство електротранспорту».За маршрутом оголосили конкурс на перевезення пасажирів. До його проведення та затвердження результатів призначили перевізником на маршрут №24 «Вересневе – Єршова» ТОВ «БЕСТ ЛЕНАД ГРУП».Окрім того, оголосили конкурс на перевезення за маршрутом №32, адже попередній не відбувся через відсутність кворуму. До оголошення переможця тут також працюватиме ТОВ «БЕСТ ЛЕНАД ГРУП».