У Луцьку шукають перевізників на маршрути №12, №24 та №32
Сьогодні, 12:35
У Луцьку оголосили конкурс на перевезення пасажирів за автобусними маршрутами №12, №24 та №32.
Про це йшлося у середу, 7 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
У зв’язку із тим, що конкурс на перевезення пасажирів 15.06.2021 за маршрутом №12 «Єршова – Окружна» не відбувся (відсутній кворум), оголосили новий конкурс на перевезення пасажирів.
Щодо розірвання договорів на перевезення пасажирів за маршрутом №24 звернувся із заявою директор КП «Луцьке підприємство електротранспорту».
За маршрутом оголосили конкурс на перевезення пасажирів. До його проведення та затвердження результатів призначили перевізником на маршрут №24 «Вересневе – Єршова» ТОВ «БЕСТ ЛЕНАД ГРУП».
Окрім того, оголосили конкурс на перевезення за маршрутом №32, адже попередній не відбувся через відсутність кворуму. До оголошення переможця тут також працюватиме ТОВ «БЕСТ ЛЕНАД ГРУП».
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Про це йшлося у середу, 7 липня, під час засідання виконкому Луцькради.
У зв’язку із тим, що конкурс на перевезення пасажирів 15.06.2021 за маршрутом №12 «Єршова – Окружна» не відбувся (відсутній кворум), оголосили новий конкурс на перевезення пасажирів.
Щодо розірвання договорів на перевезення пасажирів за маршрутом №24 звернувся із заявою директор КП «Луцьке підприємство електротранспорту».
За маршрутом оголосили конкурс на перевезення пасажирів. До його проведення та затвердження результатів призначили перевізником на маршрут №24 «Вересневе – Єршова» ТОВ «БЕСТ ЛЕНАД ГРУП».
Окрім того, оголосили конкурс на перевезення за маршрутом №32, адже попередній не відбувся через відсутність кворуму. До оголошення переможця тут також працюватиме ТОВ «БЕСТ ЛЕНАД ГРУП».
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