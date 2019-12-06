«Показувати власним прикладом»: луцький депутат роками сортує вдома сміття. ВІДЕО





Таку думку в ефірі програми "Відкрита влада. Місто" на ТРК "Аверс" висловив депутат Луцькради від фракції "Громадянський Рух "СВІДОМІ" Михайло Наход,



Михайло Наход, який нещодавно був на стажуванні в Любліні, розповів, що в європейських містах, зокрема і польських, питання екології стоять на першому місці.



"На це зараз спрямовують дуже багато ресурсів в Євросоюзі. І ми повинні скористатися досвідом розв'язання цих проблем", – зазначив депутат.



Зі слів Михайла Находа, у Польщі проблема сортування сміття знаходиться приблизно на тому ж рівні, що й в Україні.



"Там трохи більше сортують, але це ще не Німеччина і не Швейцарія. Ми можемо вскочити в цей потяг і паралельно з ними розв'язувати це питання", – вважає він.



На думку обранця громади, аби популяризувати сортування сміття в Луцьку, варто власним прикладом показувати, як це робиться.



"Мені здається, декілька роликів, як сортують провідні луцькі бізнесмени чи представники влади, дали б нову динаміку цьому процесу... Ми вдома сортуємо сміття вже, мабуть, чотири чи п'ять років. Хоч не все можна здати, але щось може відлежатися до кращих часів, якщо є, де його тримати", – зазначив Михайло Наход.







Депутат переконаний: якщо ми відповідальні громадяни, то повинні триматися цього європейського тренду і знайти можливості дотувати збиткові моменти, наприклад, при сортуванні пластику.



"Можливо, цей пластик десь складувати до того часу, коли з'явиться можливість його здати хоча б за якоюсь ціною. Ми всі відповідальні за долю планети. А захоронювати постійно – це не найкращий варіант", – додав Михайло Наход.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Приклад провідних бізнесменів та представників влади міг би стати поштовхом для популяризації сортування сміття в Луцьку.Таку думку в ефірі програми "Відкрита влада. Місто" на ТРК "Аверс" висловив депутат Луцькради від фракції "Громадянський Рух "СВІДОМІ" пише ІА Конкурент.Михайло Наход, який нещодавно був на стажуванні в Любліні, розповів, що в європейських містах, зокрема і польських, питання екології стоять на першому місці."На це зараз спрямовують дуже багато ресурсів в Євросоюзі. І ми повинні скористатися досвідом розв'язання цих проблем", – зазначив депутат.Зі слів Михайла Находа, у Польщі проблема сортування сміття знаходиться приблизно на тому ж рівні, що й в Україні."Там трохи більше сортують, але це ще не Німеччина і не Швейцарія. Ми можемо вскочити в цей потяг і паралельно з ними розв'язувати це питання", – вважає він.На думку обранця громади, аби популяризувати сортування сміття в Луцьку, варто власним прикладом показувати, як це робиться."Мені здається, декілька роликів, як сортують провідні луцькі бізнесмени чи представники влади, дали б нову динаміку цьому процесу... Ми вдома сортуємо сміття вже, мабуть, чотири чи п'ять років. Хоч не все можна здати, але щось може відлежатися до кращих часів, якщо є, де його тримати", – зазначив Михайло Наход.Депутат переконаний: якщо ми відповідальні громадяни, то повинні триматися цього європейського тренду і знайти можливості дотувати збиткові моменти, наприклад, при сортуванні пластику."Можливо, цей пластик десь складувати до того часу, коли з'явиться можливість його здати хоча б за якоюсь ціною. Ми всі відповідальні за долю планети. А захоронювати постійно – це не найкращий варіант", – додав Михайло Наход.

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