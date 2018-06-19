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На Волині розшукують неповнолітню дівчину

На Волині розшукують неповнолітню дівчину
На Волині правоохоронці та рідні розшукують безвісти зниклу 15-річну дівчину.

Про це повідомляє БУГ.

Володимирські поліцейські встановлюють місце знаходження безвісти зниклої Мельничук Олени Василівни, 15.06.2006 р. н.

Дівчина – мешканка Володимира.

Усім, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження Мельничук Олени, прохання дзвонити за телефонами: 0634661066, 0502077200.

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Теги: Волинь, Володимир-Волинський, розшук
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