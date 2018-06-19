На Волині розшукують неповнолітню дівчину
Сьогодні, 22:13
На Волині правоохоронці та рідні розшукують безвісти зниклу 15-річну дівчину.
Про це повідомляє БУГ.
Володимирські поліцейські встановлюють місце знаходження безвісти зниклої Мельничук Олени Василівни, 15.06.2006 р. н.
Дівчина – мешканка Володимира.
Усім, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження Мельничук Олени, прохання дзвонити за телефонами: 0634661066, 0502077200.
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Про це повідомляє БУГ.
Володимирські поліцейські встановлюють місце знаходження безвісти зниклої Мельничук Олени Василівни, 15.06.2006 р. н.
Дівчина – мешканка Володимира.
Усім, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження Мельничук Олени, прохання дзвонити за телефонами: 0634661066, 0502077200.
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