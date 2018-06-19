На Волині розшукують неповнолітню дівчину





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Володимирські поліцейські встановлюють місце знаходження безвісти зниклої Мельничук Олени Василівни, 15.06.2006 р. н.



Дівчина – мешканка Володимира.



Усім, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження Мельничук Олени, прохання дзвонити за телефонами: 0634661066, 0502077200.

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