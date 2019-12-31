У Польщі та Чехії підвищили зарплати українським заробітчанам: вакансій стало більше





Про це в коментарі Василь Воскобойник. За його словами, зарплата у всіх країнах Європи потроху збільшується: в середньому на відсоток зростання економіки або відсоток, який вибирає для себе той чи інший уряд.



"У Польщі мінімальна заробітна плата в 2021-му збільшилася на 200 злотих, у 2022-му вона збільшиться ще на 200 злотих, – розповідає Воскобойник. – Це загальна тенденція, яка властива всім країнам Європи. Головна її мета: привести мінімальну зарплату до розміру 60% від рівня середньої зарплати по країні. Через це можна сказати, що і українці в цьому році почали отримувати більше, як мінімум на 200 злотих щомісяця. В Чехії також є перегляд".



За словами Воскобойника, в Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині, країнах Балтії розуміють, що українські заробітчани шукають собі не нову батьківщину, а країну, де можна заробити більше грошей за обмежений період часу. Тому пропонують конкурентну оплату праці.



Експерт упевнений, що найближчим часом через дефіцит робочої сили з боку країн ЄС ми побачимо подальше зростання зарплат, зменшення адміністративних бар'єрів і спроби перетворити трудову міграцію на еміграцію. Такі спроби вже є з боку Польщі, яка закликає українських трудових мігрантів не просто приїжджати самим, а й брати з собою членів сімей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українці в 2021-му почали заробляти у Польщі як мінімум на 1,4 тис. грн більше (або 200 злотих). Також збільшилися зарплати і в Чехії. Разом з тим влітку значно зросла кількість вакансій.Про це в коментарі OBOZREVATEL заявив президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. За його словами, зарплата у всіх країнах Європи потроху збільшується: в середньому на відсоток зростання економіки або відсоток, який вибирає для себе той чи інший уряд."У Польщі мінімальна заробітна плата в 2021-му збільшилася на 200 злотих, у 2022-му вона збільшиться ще на 200 злотих, – розповідає Воскобойник. – Це загальна тенденція, яка властива всім країнам Європи. Головна її мета: привести мінімальну зарплату до розміру 60% від рівня середньої зарплати по країні. Через це можна сказати, що і українці в цьому році почали отримувати більше, як мінімум на 200 злотих щомісяця. В Чехії також є перегляд".За словами Воскобойника, в Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині, країнах Балтії розуміють, що українські заробітчани шукають собі не нову батьківщину, а країну, де можна заробити більше грошей за обмежений період часу. Тому пропонують конкурентну оплату праці.Експерт упевнений, що найближчим часом через дефіцит робочої сили з боку країн ЄС ми побачимо подальше зростання зарплат, зменшення адміністративних бар'єрів і спроби перетворити трудову міграцію на еміграцію. Такі спроби вже є з боку Польщі, яка закликає українських трудових мігрантів не просто приїжджати самим, а й брати з собою членів сімей.

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