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Через спеку усім підрозділам Луцькради рекомендують змінити графік роботи

Через спеку усім підрозділам Луцькради рекомендують змінити графік роботи
Через високу температуру повітря, у понад 33° С, структурним підрозділам Луцької міської ради рекомендували змінити графік роботи.

Про це розповів Суспільному заступник начальник управління інформаційної політики Олександр Олішевський.

Розпорядження про це підписав Луцький міський голова.

Зі слів Олександра Олішевського, зважаючи на рекомендацію, структурні підрозділи самостійно вирішують, як саме та коли змінювати графік роботи.

Наразі до рекомендацій прислухалися у Луцькому центрі надання адміністративних послуг, департаменті соціальної політики та управлінні соцслужб для сім’ї, дітей та молоді. Ці структурні підрозділи запровадили зміни у графіку на 15 та 16 липня.

Суспільне побувало у центрі надання адмінпослуг. Нагадаємо, що там вирішили розпочинати роботу не з 8:00 ранку, а з 7:30. Прийом відвідувачів 16 липня триватиме лише до 15:00.

Зі слів директорки ЦНАПу Лариси Карп'як, за вісім років роботи установа вперше змінила графік роботи через спеку.

У Волинському гідрометеоцентрі телефоном Суспільному розповіли, що 15 червня повітря в області місцями прогріється до + 36° С, 16 липня на вулиці буде + 36° С. Вихідними, 17 та 18 липня, спека зменшиться.



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Теги: спека, підрозділи, Луцькрада, зміни, графік роботи
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