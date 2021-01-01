Порізав двох чоловіків і підпалив себе: подробиці смертельної пожежі у Старій Вижівці

Чоловік, який учора, 15 липня, загинув у пожежі в Старій Вижівці, спочатку порізав ножем двох товаришів по чарці, а потім підпалив себе.Про цестало відомо з власних джерел.Нагадаємо, у Головному управлінні ДСНС у Волинській області повідомили, що. Ймовірна причина пожежі підпал самим громадянином.Джерела ж видання розповідають, що напередодні трагедії чоловік пив алкоголь ще з двома чоловіками. Між ними, ймовірно, виник конфлікт й різанина. Після цього чоловік зайшов до будинку, облив себе бензином та підпалив.Потерпілі ж, яких він порізав ножем, живі, наразі вони перебувають у лікарні.