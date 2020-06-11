На Волині через негоду деякі села – без світла
Сьогодні, 11:36
У Волинській області станом на ранок 19 липня внаслідок поривів вітру та грози без електропостачання залишилося 18 населених пунктів повністю, 14 - частково.
Про це повідомляє ПрАТ «Волиньобленерго».
Відімкнені від живлення 154 трансформаторні підстанції, 7 ліній 10 кВ повністю, 8 частково. Через ускладнення погодних умов найбільше вимкнень у Луцькому районі.
Аварійні бригади та диспетчери «Волиньобленего» працюють 24/7, аби якнайшвидше відновити електропостачання.
Як повідомили у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost у пресслужбі «Волиньобленерго», станом на 11:30 для частин сіл працівники відновили електроенергію.
Нагадаємо, вчора, 18 липня, на території Волинської області пройшли грози, що супроводжувалися поривами вітру. До проведення аварійно-рятувальних робіт залучали рятувальників.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляє ПрАТ «Волиньобленерго».
Відімкнені від живлення 154 трансформаторні підстанції, 7 ліній 10 кВ повністю, 8 частково. Через ускладнення погодних умов найбільше вимкнень у Луцькому районі.
Аварійні бригади та диспетчери «Волиньобленего» працюють 24/7, аби якнайшвидше відновити електропостачання.
Як повідомили у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost у пресслужбі «Волиньобленерго», станом на 11:30 для частин сіл працівники відновили електроенергію.
Нагадаємо, вчора, 18 липня, на території Волинської області пройшли грози, що супроводжувалися поривами вітру. До проведення аварійно-рятувальних робіт залучали рятувальників.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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