Вміст алкоголю у 8 разів перевищував норму: у Луцьку затримали п'янючого водія

За вихідні волинські патрульні виявили п’ятьох водіїв, які керували у стані сп’яніння.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.У суботу, 17 липня, під час патрулювання на вулиці Заповітній, що у Луцьку зупинили автомобіль Volkswagen Golf. Під час спілкування з 25-річним керманичем патрульні виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння у медичному закладі показав результат у 1,58 проміле, що майже в 8 разів перевищує допустиму норму.Наступного дня за порушення ПДР на автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне) патрульні зупинили автомобіль Citroen C3. У керманича також виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння кермувальник пройшов на місці події. Результат – 0,73 проміле, що майже в 4 рази перевищує допустиму норму.В усіх випадках поліцейські склали адміністративний матеріал за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та інші матеріали, відповідно до вчинених правопорушень.