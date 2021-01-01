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На Соборності у Луцьку – подвійне вбивство. ОНОВЛЕНО

На Соборності у Луцьку – подвійне вбивство. ОНОВЛЕНО
У Луцьку в будинку на проспекті Соборності, 32 сталося подвійне вбивство.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Відомо, що у ніч на 20 липня чоловік, що проживає у будинку за цією адресою, зарубав дружину та доньку.

За словами сусідів, напередодні чоловік вживав спиртне.

Наразі на місці трагедії працює поліція. Деталі – згодом.

ОНОВЛЕНО:

Станом на 9 ранку 20 липня у поліції повідомили, що чоловіка затримали. Йому - 62 роки. Його загиблим дружині та доньці - 56 та 22.

Наразі вирішують питання про затримання чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу й оголошення підозри.

Відомості внесені в ЄРДР за п.1 ч. 2 ст. 115 КК України.

На Соборності у Луцьку – подвійне вбивство. ОНОВЛЕНО
На Соборності у Луцьку – подвійне вбивство. ОНОВЛЕНО


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Теги: вбивство, Соборності
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