На Соборності у Луцьку – подвійне вбивство. ОНОВЛЕНО

У Луцьку в будинку на проспекті Соборності, 32 сталося подвійне вбивство.Про цестало відомо з власних джерел.Відомо, що у ніч на 20 липня чоловік, що проживає у будинку за цією адресою, зарубав дружину та доньку.За словами сусідів, напередодні чоловік вживав спиртне.Наразі на місці трагедії працює поліція. Деталі – згодом.ОНОВЛЕНО:Станом на 9 ранку 20 липня у поліції повідомили, що чоловіка затримали. Йому - 62 роки. Його загиблим дружині та доньці - 56 та 22.Наразі вирішують питання про затримання чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та обрання йому запобіжного заходу й оголошення підозри.Відомості внесені в ЄРДР за п.1 ч. 2 ст. 115 КК України.