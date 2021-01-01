У небі над Волинню зафіксували рідкісні хмари Mammatus. ФОТО





У Волинському обласному центрі з гідрометеорології



Наукову назву Mammatus хмари отримали за низку пористих вим'яподібних опуклостей або трубчастих мішечків, що виходять із основи хмари.



«Через свій зловісний вигляд вим'яподібні хмари часто вважаються провісниками бурі або урагану. При цьому ці хмари можуть знаходитися від грозового вогнища на відстані до декількох десятків кілометрів», - інформують у центрі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцях зазнімкували двоопуклі хмари або вим'яподібні хмари 18 липня. За даними метеостанції «Луцьк» в цей день спостерігалися грозові дощі та шквалисте посилення вітру (15 м/с).У Волинському обласному центрі з гідрометеорології розповідають , що подібні хмари утворюються у теплу пору року до або після проходження грозового шторму. Складаються вони найчастіше з кристалів льоду, або у їх поєднані з краплями води. Вони не характерні для наших широт, здебільшого зустрічаються у тропіках і пов'язані з утворенням циклонів.Наукову назву Mammatus хмари отримали за низку пористих вим'яподібних опуклостей або трубчастих мішечків, що виходять із основи хмари.«Через свій зловісний вигляд вим'яподібні хмари часто вважаються провісниками бурі або урагану. При цьому ці хмари можуть знаходитися від грозового вогнища на відстані до декількох десятків кілометрів», - інформують у центрі.

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