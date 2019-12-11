З Луцька до Богушівки їздитиме новий автобус. МАРШРУТ

У Луцьку відкриють новий маршрут № 30, який курсуватиме від села Богушівка до кільця на вулиці Дубнівській.Відповідне рішення прийняли сьогодні, 21 липня, під час засідання виконавчого комітету.Керівник відділу транспорту міської радирозповів, що договір облдержадміністрації із попереднім перевізником, який їздив до Богушівки, закінчився. Тому є нагальна потреба у транспортному сполученні Луцька із цим селом, а також наявні деякі незручності із поїздом до вулиці Дубнівської. Тож є потреба у впровадженні нового маршруту.Віктор Главічка додав, що вже є перевізник, який виявив бажання їздити на цьому маршруті. Найближчим часом він встановить обладнання і буде здійснювати перевезення.На маршруті курсуватимуть 6 автобусів. Возрахунковий інтервал руху – 15 хвилин.Шлях за маршрутом у прямому та зворотному напрямку: с. Богушівка, с. Забороль, Володимирська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Паркова (Словацького, Богдана Хмельницького), Волі, Київський майдан (Авторемонтна, Рівненська), Дубнівська (місця міжзмінного відстою у с. Богушівка, с. Забороль та на вул. Дубнівській).