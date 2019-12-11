вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

З Луцька до Богушівки їздитиме новий автобус. МАРШРУТ

З Луцька до Богушівки їздитиме новий автобус. МАРШРУТ
У Луцьку відкриють новий маршрут № 30, який курсуватиме від села Богушівка до кільця на вулиці Дубнівській.

Відповідне рішення прийняли сьогодні, 21 липня, під час засідання виконавчого комітету.

Керівник відділу транспорту міської ради Віктор Главічка розповів, що договір облдержадміністрації із попереднім перевізником, який їздив до Богушівки, закінчився. Тому є нагальна потреба у транспортному сполученні Луцька із цим селом, а також наявні деякі незручності із поїздом до вулиці Дубнівської. Тож є потреба у впровадженні нового маршруту.

Віктор Главічка додав, що вже є перевізник, який виявив бажання їздити на цьому маршруті. Найближчим часом він встановить обладнання і буде здійснювати перевезення.

На маршруті курсуватимуть 6 автобусів. Возрахунковий інтервал руху – 15 хвилин.

Шлях за маршрутом у прямому та зворотному напрямку: с. Богушівка, с. Забороль, Володимирська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Паркова (Словацького, Богдана Хмельницького), Волі, Київський майдан (Авторемонтна, Рівненська), Дубнівська (місця міжзмінного відстою у с. Богушівка, с. Забороль та на вул. Дубнівській).

Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: новий маршрут, Луцьк, Богушівка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
У Луцьку – нові тарифи на паркування автівок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З Луцька до Богушівки їздитиме новий автобус. МАРШРУТ
Сьогодні, 10:43
У Луцькому районі сталася аварія: постраждав пасажир одного з авто
Сьогодні, 10:28
В Україні негода спричинила затримку низки поїздів. СПИСОК
Сьогодні, 10:05
Необхідно – 60 тисяч євро: 10-річний волинянин потребує пересадки нирки
Сьогодні, 09:42
На Волині горіли житлові будинки
Сьогодні, 09:40
Схожі новини
У Луцьку водій маршрутки грубо порушив правила на небезпечному перехресті. ВІДЕО У Луцьку водій маршрутки грубо порушив правила на небезпечному перехресті. ВІДЕО
11 грудень, 2019, 11:41
Тенісистка з Луцька виграла перший поєдинок на турнірі WTA в Палермо Тенісистка з Луцька виграла перший поєдинок на турнірі WTA в Палермо
Сьогодні, 09:36
Курс валют у Луцьку на 21 липня Курс валют у Луцьку на 21 липня
Сьогодні, 09:09
Погода у Луцьку на середу, 21 липня Погода у Луцьку на середу, 21 липня
20 липень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
З Луцька до Богушівки їздитиме новий автобус. МАРШРУТ
Сьогодні, 10:43
 0
У Луцькому районі сталася аварія: постраждав пасажир одного з авто
Сьогодні, 10:28
 0
В Україні негода спричинила затримку низки поїздів. СПИСОК
Сьогодні, 10:05
 0
Необхідно – 60 тисяч євро: 10-річний волинянин потребує пересадки нирки
Сьогодні, 09:42
 0
На Волині горіли житлові будинки
Сьогодні, 09:40
 0
Медіа
відео
1/8