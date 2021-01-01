Ігор Поліщук пояснив, чому Луцьком знову поширюються неприємні запахи та чому тхне у певні години

Останнім часом лучани частіше почали скаржитися у соцмережах та на лінію оперативного реагування «15-80» на сморід в місті. Люди кажуть, що неприємні запахи зазвичай інтенсивно поширюються у ранкові та вечірні години.розпитало у міського голови Ігоря Поліщука, чому у Луцьку знову тхне та як вирішуватимуть проблему.Як зазначив Ігор Поліщук, проблема смороду – комплексна, проте основним джерелом на сьогодні є очисні споруди в Липлянах, що перебувають у критичному стані. З моменту будівництва у 1973 році жодних капітальних чи серйозних поточних ремонтів там не здійснювали.«Минулого року ми отримували приписи від Держекоінспекції щодо якості стічних вод, які були вже після очищення. Ці аналізи були недобрими. Це означає, що очисні не справляються зі своєю роботою. Зрозуміло, що таке функціонування очисних споруд спричиняє неприємний запах, адже вони перенавантажені, чимало механізмів перебувають на межі своєї експлуатації», - зауважив мер.Упродовж останніх років майже не вивозили мул, що утворювався внаслідок діяльності очисних. За словами Поліщука, мінімальний норматив вивозу мулу – 10 тисяч тонн в рік. Уже цього року вивезли 8 тисяч тонн і продовжують роботу.«Мул розворушили і він почав давати запах. Для чого це робимо? Щоб підготувати очисні споруди до реконструкції. Мул своїми вантажівками вивезло аграрне підприємство як добриво на поля у Маневицькому районі, котрі розташовані на віддалі від людських помешкань», - наголосив він.Проєкт реконструкції отримав фінансування від Європейського інвестиційного банку та Північної екологічної корпорації НЕФКО. Таким чином, вдалося залучити майже 500 мільйонів гривень на реконструкцію систем водовідведення та капітальну реконструкцію очисних споруд.«Складність полягає в тому, що необхідно забезпечити одночасно і реконструкцію очисних, і їх функціонування. Ми не можемо зупинити очисні споруди, адже забрудниться річка і буде екологічна катастрофа. Тож ми маємо підготувати все для того, аби роботи відбувалися у нормальному режимі», - каже Луцький міський голова. До слова, реалізовуватимуть проєкт впродовж кількох років.Окрім того, КП «Луцькводоканал» за кошти підприємства придбає у лізинг установку для осушення мулу, що коштує приблизно 10 мільйонів гривень. Це дозволить за максимально короткий період осушити мул, тому в подальшому він більше тхнути не буде.Щодо поширення неприємних запахів, зазначає Ігор Поліщук, усе залежить від напрямку вітру та перепадів атмосферного тиску. Мер щодня й сам моніторить карту вітрів за«У той час, коли, наприклад, вітер дме від очисних у напрямку Княгининку, Рокинь та інших населених пунктів, тобто від Луцька, скарг на лінію «15-80» взагалі немає. Коли вітер дме в нашу сторону, неприємні запахи знову чути».Сморід у Луцьку здебільшого виникає зранку та ввечері, а також перед дощем. Екологи пов’язують це з перепадами атмосферного тиску, пояснює Ігор Поліщук.