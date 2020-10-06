В Україну експортували морозиво із небезпечною речовиною: волинян попереджають про загрозу
Сьогодні, 17:06
У Волинську область могли доставити морозиво із небезпечною для здоров'я добавкою - етиленоксидом.
Про це повідомляє Держпродспоживслужба у Волинській області.
До Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області надійшло повідомлення через систему швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) від 12 липня стосовно несанкціонованої речовини - етиленоксиду в добавці-стабілізаторі. Її використали під час виробництва морозива Snickers, Twix, Bounty, експортованого з Румунії (відправник: SC Macromex SRL, Campia-Turzii) до України (отримувач: ТОВ «Метро Кеш Енд Кepi Україна», пр. Петра Григоренка, 43, м. Київ, 02140).
Етиленоксид (окис етилену) – органічна, хімічна речовина, отрута для теплокровних тварин і людини, має канцерогенну, мутагенну, подразнювальну і наркотичну дію.
У разі виявлення цієї продукції просять вжити заходи щодо вилучення її з обігу згідно з Законом України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та інформувати Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області: вул. Поліська Січ 10, м.Луцьк, Волинська область, 43010, тел.: +380 332 72-93-81
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Про це повідомляє Держпродспоживслужба у Волинській області.
До Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області надійшло повідомлення через систему швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) від 12 липня стосовно несанкціонованої речовини - етиленоксиду в добавці-стабілізаторі. Її використали під час виробництва морозива Snickers, Twix, Bounty, експортованого з Румунії (відправник: SC Macromex SRL, Campia-Turzii) до України (отримувач: ТОВ «Метро Кеш Енд Кepi Україна», пр. Петра Григоренка, 43, м. Київ, 02140).
Етиленоксид (окис етилену) – органічна, хімічна речовина, отрута для теплокровних тварин і людини, має канцерогенну, мутагенну, подразнювальну і наркотичну дію.
У разі виявлення цієї продукції просять вжити заходи щодо вилучення її з обігу згідно з Законом України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та інформувати Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області: вул. Поліська Січ 10, м.Луцьк, Волинська область, 43010, тел.: +380 332 72-93-81
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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