В Україну експортували морозиво із небезпечною речовиною: волинян попереджають про загрозу

У Волинську область могли доставити морозиво із небезпечною для здоров'я добавкою - етиленоксидом.Про це повідомляє Держпродспоживслужба у Волинській області.До Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області надійшло повідомлення через систему швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) від 12 липня стосовно несанкціонованої речовини - етиленоксиду в добавці-стабілізаторі. Її використали під час виробництва морозива Snickers, Twix, Bounty, експортованого з Румунії (відправник: SC Macromex SRL, Campia-Turzii) до України (отримувач: ТОВ «Метро Кеш Енд Кepi Україна», пр. Петра Григоренка, 43, м. Київ, 02140).У разі виявлення цієї продукції просять вжити заходи щодо вилучення її з обігу згідно з Законом України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та інформувати Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області: вул. Поліська Січ 10, м.Луцьк, Волинська область, 43010, тел.: +380 332 72-93-81