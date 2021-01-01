«Ноутбук кожному вчителю»: скільки ґаджетів придбають на Волині та чому їх отримають не всі

Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти і науки цього року реалізують ініціативу «Ноутбук кожному вчителю», у межах якої отримають ґаджети 60 тисяч вчителів. На Волині ж загалом цього року придбають 1 873 ноутбуки.Про це йшлося у п’ятницю, 23 липня, під час брифінгу у Волинській ОДА щодо реалізації проєкту.Заступниця голови ОДАрозповіла, що цього тижня Мінцифри та МОН презентували початок проєкту. Вчитель передусім має володіти якісною та найсучаснішою інформацією, мати можливість отримати інформацію про методики та інструменти для навчання дітей, каже посадовиця.Це можливо завдяки ноутбукам зокрема. Для Волині передбачили субвенцію на придбання у розмірі 34 104 400 гривень.«У рамках цієї субвенції цього року ми не зможемо надати ноутбук кожному вчителю. Однак, це важливий перший крок, нам необхідна підтримка зі всіх сторін. Це початок, щоб за кілька років досягнути поставленої мети і забезпечити всіх вчителів», - каже Левчук.Заступниця начальника управління освіти й науки облдержадміністраціїзазначила, що придбають ноутбуки за дві закупівлі, що пов’язано з поетапним надходженням коштів.Перші торги на купівлю 921 ноутбука оголосили 9 липня. Очікувана дата аукціону – 13 вересня. Загальна сума закупівлі – 18 456 840 гривень, серед яких 4 мільйони – кошти місцевих бюджетів. Коштуватиме кожен ноутбук по 20 040 гривень. Наступну закупівлю планують оголосити наприкінці серпня, якщо ж отримують співфінансування від місцевих бюджетів, це зроблять раніше«Отримання комп’ютерів залежить від того, яку статистичну інформацію подали директори шкіл. При розрахунку комп’ютерів діє чітка формула, де зробити похибку майже неможливо. Враховуються всі комп’ютери, які є в школі. Не отримають ноутбуки вчителі предметів «Захист вітчизни», «Трудове навчання», директори, заступники директорів та вчителі початкових класів. Вчителі початкової школи вже мають робочі комп’ютери, відповідно до потреб НУШ», - уточнила заступниця начальника управління освіти й науки.Цього року закуплять 1 873 ноутбуки для вчителів 208 шкіл. Загальна ж потреба складає 4 466 ґаджетів.