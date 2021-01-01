«Місцеві партії показали свою силу»: луцькі «СВІДОМІ» та львівська «Варта» провели робочу зустріч

Тарас Шкітер, Алла Надточій та Михайло Наход провели зустріч із представниками партії «Варта» у Львові у четвер, 22 липня.



Про це голова фракції «СВІДОМИХ» у Луцькраді Тарас Шкітер повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише



На зустрічі були голова комісії охорони здоров’я Валерій Веремчук, голова бюджетної комісії Наталія Шелестак та голова фракції партії «Варта» у Львівській міській раді Юрій Мартинюк.



«Місцеві партії показали на останніх місцевих виборах свою силу! Тому подібні зустрічі надзвичайно важливі для обміну досвідом та ідеями», – зазначив Шкітер.



У коментарі для ІА «Конкурент» голова фракції сказав, що місцеві партії формують люди, які, як ніхто, знають проблеми своєї громади, адже вони тут живуть та працюють.



«Така співпраця однозначно принесе хороші плоди у майбутньому. У єдності – сила, це загальновідома істина», – додав Тарас Шкітер.



Своєю чергою, Михайло Наход прокоментував поїздку в соцмережах:«На виборах у жовтні 2020 р. місцеві партії довели, що можуть бути реальними представниками інтересів мешканців і гідно їх представляти у місцевих радах».



І висловив сподівання на подальшу співпрацю.

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