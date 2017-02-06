У Луцьку знесуть пам’ятник Бандері перед РАЦСом. ВІДЕО



Під час капітального ремонту цієї території основу під монумент мають намір прибрати. У департаменті ЖКГ Луцькради пояснили що згідно проєкту, там його не має бути. Територію озеленять, встановлять вуличні меблі та малі архітектурні форми.



Запевняють, що площа має стати окрасою міста, а пам’ятник Степану Бандері там не пасуватиме.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пам’ятник Бандері, що розташований на площі Героїв Майдану перед РАЦСом, знесуть. Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Під час капітального ремонту цієї території основу під монумент мають намір прибрати. У департаменті ЖКГ Луцькради пояснили що згідно проєкту, там його не має бути. Територію озеленять, встановлять вуличні меблі та малі архітектурні форми.Запевняють, що площа має стати окрасою міста, а пам’ятник Степану Бандері там не пасуватиме.

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