У Луцьку знесуть пам’ятник Бандері перед РАЦСом. ВІДЕО
Сьогодні, 11:41
Пам’ятник Бандері, що розташований на площі Героїв Майдану перед РАЦСом, знесуть. Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Під час капітального ремонту цієї території основу під монумент мають намір прибрати. У департаменті ЖКГ Луцькради пояснили що згідно проєкту, там його не має бути. Територію озеленять, встановлять вуличні меблі та малі архітектурні форми.
Запевняють, що площа має стати окрасою міста, а пам’ятник Степану Бандері там не пасуватиме.
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Під час капітального ремонту цієї території основу під монумент мають намір прибрати. У департаменті ЖКГ Луцькради пояснили що згідно проєкту, там його не має бути. Територію озеленять, встановлять вуличні меблі та малі архітектурні форми.
Запевняють, що площа має стати окрасою міста, а пам’ятник Степану Бандері там не пасуватиме.
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Коментарі 2
А де ж "ультранаціоналіст" Гузно? - Продався за 30 срібняків "бєзродному космополіту" Паліце? (:
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