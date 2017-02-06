вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку знесуть пам’ятник Бандері перед РАЦСом. ВІДЕО

У Луцьку знесуть пам’ятник Бандері перед РАЦСом. ВІДЕО
Пам’ятник Бандері, що розташований на площі Героїв Майдану перед РАЦСом, знесуть. Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Під час капітального ремонту цієї території основу під монумент мають намір прибрати. У департаменті ЖКГ Луцькради пояснили що згідно проєкту, там його не має бути. Територію озеленять, встановлять вуличні меблі та малі архітектурні форми.

Запевняють, що площа має стати окрасою міста, а пам’ятник Степану Бандері там не пасуватиме.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, пам'ятник, Степан Бандера, знесення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А де ж "ультранаціоналіст" Гузно? - Продався за 30 срібняків "бєзродному космополіту" Паліце? (:
Відповісти
+
Відповісти
Вибір редактора
Реставрація вежі Чорторийських у Луцьку – на завершальній стадії: який вигляд вона має та чим дивуватиме. ФОТО
Небезпечні водойми: де на Волині не можна купатися. ПЕРЕЛІК
У Луцьку – новий головний транспортник, Степанова понизили у посаді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку змагаються пожежники з усієї країни. ФОТО
Сьогодні, 12:11
У місті на Волині не поділили дорогу бус та мотоцикліст. ФОТО
Сьогодні, 11:55
У Луцьку знесуть пам’ятник Бандері перед РАЦСом. ВІДЕО
Сьогодні, 11:41
Вирвані дерева та розкриті дахи будинків: у волинській громаді негода наробила лиха
Сьогодні, 11:29
Через «Ягодин» хотіли провезти «Псалтир» 1895 року. ФОТО
Сьогодні, 11:20
Схожі новини
У Луцьку збирають підписи за пам’ятник Миколі Романюку У Луцьку збирають підписи за пам’ятник Миколі Романюку
06 лютий, 2017, 15:36
У Луцьку просять скасувати рішення про зведення пам'ятника Бандері біля РАЦСу У Луцьку просять скасувати рішення про зведення пам'ятника Бандері біля РАЦСу
05 січень, 2017, 14:14
У Луцьку почали зносити унікальний будинок У Луцьку почали зносити унікальний будинок
27 квітень, 09:20
Звернувся Михаїл: у Луцьку встановлять ще один пам’ятник Звернувся Михаїл: у Луцьку встановлять ще один пам’ятник
30 вересень, 2020, 10:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За добу на Волині ніхто не захворів і не помер від COVID-19
27 липень, 11:08
 1
Луцьким тролейбусам №4 та №4-а відновили маршрут до Привокзального майдану
Сьогодні, 12:25
 0
У Луцьку змагаються пожежники з усієї країни. ФОТО
Сьогодні, 12:11
 0
У місті на Волині не поділили дорогу бус та мотоцикліст. ФОТО
Сьогодні, 11:55
 0
У Луцьку знесуть пам’ятник Бандері перед РАЦСом. ВІДЕО
Сьогодні, 11:41
 0
Медіа
відео
1/8