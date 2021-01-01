Дорога Ягодин-Ковель-Луцьк не буде платною, – міністр інфраструктури

Олександр Кубраков спростував інформацію про те, що Україна



Про це він написав на своїй сторінці у



За його словами, проєкти державно-приватного партнерства (ДПП) — це формат «оплати частинами» інвестору від держави, без плати за проїздУ жовтні 2020 року Міністерство інфраструктури, Укравтодор, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація в Україні презентували Першу програму державно-приватного партнерства у дорожній галузі.



Йдеться про 6 ділянок доріг загальною протяжністю 1 500 км, які були відібрані для потенційних пілотних проєктів ДПП:

Харків — Дніпро — Запоріжжя (M-29, M-04, M-18)

Бориспіль — Полтава (М-03)

Херсон — Миколаїв (М-14)

Київ — Житомир — Рівне (М-06)

Ягодин — Ковель — Луцьк (М-07, М-19)

Дніпро-Кривий Ріг — Миколаїв (M-04, H11)



У рамках цього проєкту плати за проїзд не буде. Внески інвестора компенсуватимуть з державних коштів, наголошує Кубраков. Тобто, фактично йдеться про своєрідний формат оплати частинами, який у світі більше відомий як «availability payments» або «плата за доступність».



«У чому вигода для інвестора? Окрім виплат за пророблену роботу, він також отримує на наступні 20–25 років контракт на утримання оновленої ділянки. Такий формат співпраці допомагає державі пришвидшити процес оновлення та якісного утримання доріг, а інвестору — гарантувати прибутки у довгостроковій перспективі», зауважує міністр.



Олександр Кубраков каже, що платні дороги в Україні — перспектива. Наразі в країні немає жодної дороги загального користування, яку побудували за кошти приватних інвесторів. Водночас на етапі розробки наразі є два потенційні концесійні проєкти: будівництво дороги Стрий — Мукачево (наразі для цього проєкту розробляють техніко-економічне обґрунтування за кошти компанії Онур Конструкціон Інтернешнл), а також будівництво дороги Краковець — Броди — Рівне (тут розробку ТЕО взяла на себе компанія Автомагістраль-Південь).



«Проте варто зауважити, що сам формат співпраці: державно-приватне партнерство чи концесія — все ще на етапі опрацювань і визначення. Обидва ТЕО мають бути завершені до кінця цього року. Розробка техніко-економічного обгрунтування є приватною ініціативою, після завершення досліджень буде оголошено відкритий конкурс, який має визначити майбутнього концесіонера», - відзначає міністр інфраструктури України.



Граничну вартість зняття плати за проїзд буде визначена виключно для концесійних проєктів. Постанова Уряду від 23 грудня 2020 року визначає максимальний розмір плати за разовий проїзд для доріг, які побудовані на умовах концесії. Тобто, зі слів Кубракова, до доріг, які оновлюватимуться у рамках ДПП, це жодного стосунку немає.



Основне завдання постанови — створити умови для початку діалогу з інвесторами щодо реалізації концесійних проєктів в Україні. Зокрема, це стосується будівництва доріг Стрий — Мукачево та Краковець — Броди — Рівне.



«Зауважу також, що визначена постановою вартість є «граничною», тобто найвищою, і в її межах визначатиметься вартість проїзду по конкретному маршруту відповідно до ТЕО. Безумовно, залучення коштів приватних інвесторів у інфраструктурні проєкти України є одним із пріоритетних напрямків нашої роботи, і у світі не існує інших опцій відшкодування інвестицій як зняття додаткової плати з користувача, або відшкодування державою. Власне у цьому і є ключова відмінність між концесією та державно-приватним партнерством», - додав Кубраков.



Насамкінець він нагадав, що дороги «Великого будівництва» ніколи не будуть платними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр інфраструктури Україниспростував інформацію про те, що Україна збудує шість платних автобанів , і вже визначили граничну вартість стягнення плати за проїзд.Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці За його словами, проєкти державно-приватного партнерства (ДПП) — це формат «оплати частинами» інвестору від держави, без плати за проїздУ жовтні 2020 року Міністерство інфраструктури, Укравтодор, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація в Україні презентували Першу програму державно-приватного партнерства у дорожній галузі.Йдеться про 6 ділянок доріг загальною протяжністю 1 500 км, які були відібрані для потенційних пілотних проєктів ДПП:Харків — Дніпро — Запоріжжя (M-29, M-04, M-18)Бориспіль — Полтава (М-03)Херсон — Миколаїв (М-14)Київ — Житомир — Рівне (М-06)Ягодин — Ковель — Луцьк (М-07, М-19)Дніпро-Кривий Ріг — Миколаїв (M-04, H11)У рамках цього проєкту плати за проїзд не буде. Внески інвестора компенсуватимуть з державних коштів, наголошує Кубраков. Тобто, фактично йдеться про своєрідний формат оплати частинами, який у світі більше відомий як «availability payments» або «плата за доступність».«У чому вигода для інвестора? Окрім виплат за пророблену роботу, він також отримує на наступні 20–25 років контракт на утримання оновленої ділянки. Такий формат співпраці допомагає державі пришвидшити процес оновлення та якісного утримання доріг, а інвестору — гарантувати прибутки у довгостроковій перспективі», зауважує міністр.Олександр Кубраков каже, що платні дороги в Україні — перспектива. Наразі в країні немає жодної дороги загального користування, яку побудували за кошти приватних інвесторів. Водночас на етапі розробки наразі є два потенційні концесійні проєкти: будівництво дороги Стрий — Мукачево (наразі для цього проєкту розробляють техніко-економічне обґрунтування за кошти компанії Онур Конструкціон Інтернешнл), а також будівництво дороги Краковець — Броди — Рівне (тут розробку ТЕО взяла на себе компанія Автомагістраль-Південь).«Проте варто зауважити, що сам формат співпраці: державно-приватне партнерство чи концесія — все ще на етапі опрацювань і визначення. Обидва ТЕО мають бути завершені до кінця цього року. Розробка техніко-економічного обгрунтування є приватною ініціативою, після завершення досліджень буде оголошено відкритий конкурс, який має визначити майбутнього концесіонера», - відзначає міністр інфраструктури України.Граничну вартість зняття плати за проїзд буде визначена виключно для концесійних проєктів. Постанова Уряду від 23 грудня 2020 року визначає максимальний розмір плати за разовий проїзд для доріг, які побудовані на умовах концесії. Тобто, зі слів Кубракова, до доріг, які оновлюватимуться у рамках ДПП, це жодного стосунку немає.Основне завдання постанови — створити умови для початку діалогу з інвесторами щодо реалізації концесійних проєктів в Україні. Зокрема, це стосується будівництва доріг Стрий — Мукачево та Краковець — Броди — Рівне.«Зауважу також, що визначена постановою вартість є «граничною», тобто найвищою, і в її межах визначатиметься вартість проїзду по конкретному маршруту відповідно до ТЕО. Безумовно, залучення коштів приватних інвесторів у інфраструктурні проєкти України є одним із пріоритетних напрямків нашої роботи, і у світі не існує інших опцій відшкодування інвестицій як зняття додаткової плати з користувача, або відшкодування державою. Власне у цьому і є ключова відмінність між концесією та державно-приватним партнерством», - додав Кубраков.Насамкінець він нагадав, що дороги «Великого будівництва» ніколи не будуть платними.

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