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У Луцьку буде новий пам’ятник Степану Бандері

У Луцьку буде новий пам’ятник Степану Бандері
У центральній частині Луцька встановлять пам’ятник одному з ідеологів та теоретиків українського націоналістичного руху Степану Бандері.

Про це йшлося у п’ятницю, 30 липня, під час сесії Луцькради.

Директор департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Веніамін Туз зазначив, що місцем встановлення монументу визнали центральну історичну частину міста, зокрема площу у сквері між будинками Лесі Українки, 16а та Лесі Українки, 24.

Департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами доручили оголосити конкурс на встановлення пам’ятника місцевого значення та провести комплексний благоустрій території.

Депутат Микола Федік відзначив, що питання щодо встановлення монументу вже не раз поставало у стінах мерії. Тепер же між владою та представниками братства ОУН-УПА підписали меморандум щодо практичних кроків у напрямку встановлення постаменту.

«Я вважаю, що цей крок відкриває нову сторінку у будівництві пам’ятника провіднику українських націоналістів», - каже він. Депутатка Алла Жупанюк додала, що на проєкти потрібно буде звернути особливу увагу, щоби увіковічнений Степан Бандера був «європейський, цікавий, а не з запахом нафталіну і номенклатурщини».

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Теги: Луцьк, пам'ятник, Степан Бандера, Луцька міська рада
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Коментарі 3
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Цей Туз не з нашої колоди. Він, хитрюга, придумав як заткнути рота щирим українцям і як на спорудженні пам"ятника "відмити" потрібним структурам бюджетні бабки. Остап Бендер відпочиває.
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Треба ставити в місці гейтусовок, бо той любив не тільки котів, а й чоловіків.
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а в лучан ви питали?
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