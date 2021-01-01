У Володимирі-Волинському відтепер є свій «меч-ескалібур».ФОТО

Добромира з каменю.



Камінь з мечем встановили 30-го липня перед входом в парк Слов’янський.



“Дякуємо усім, хто долучився до створення роботи, а саме – братам Роману та Павлу Горошкевичам, ковалю Валерію Атласу, художнику та скульптору Сергію Микиті. Жителів просимо поважати роботу майстрів та не псувати скульптуру,”- розповідають Володимир та Дмитро Омелянюки.



До каменю прикріпили таблицю з легендою про меч:



"Меч-звитяжець І була січа люта. І здригалася земля від стукоту копит й ударів мечів. Іскри блискавицями розривали небо. Здавалося, не буде кінця-краю цьому кривавому бенкету. Ледь втримували дружинники Київську браму княжого Володимира.



Хмара нависла над городищем. Уже десятки скривавлених тіл чужинців укрили землю, та знову суне чорне вороння! Як леви борються сміливі вої за місто рідне, за батьківську честь і гідність.



-До бою! – крикнув князь – і здибився кінь. Ні на крок не відступає від князя юний Добромир. Червоно розпечений меч у його руках – злітають вражі голови з плеч. Ще хвилина – і бусурманин устромить спис у спину княжу.



Рішуче знявся меч Добромира й стяв голову чужинцю. І спинився розжарений у січеному граніті. Так і застиг у спокої біля сміливого дружинника. І затихла кривава січа. Допоки меч у камені, нога чужинця не ступить на рідну землю.



Хто сильний духом і доблестю – витягне із граніту зброю, щоб захистити княже місто. Хвала мечам, що землю боронять від ворога лютого за честь і звитягу батьків".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Спільнота Твій Володимир подарувала місту Володимиру нову історичну родзинку. Відтепер кожен охочий зможе перевірити свою силу, спробувавши дістати меч княжого дружинниказ каменю.Камінь з мечем встановили 30-го липня перед входом в парк Слов’янський.“Дякуємо усім, хто долучився до створення роботи, а саме – братамта, ковалю, художнику та скульптору. Жителів просимо поважати роботу майстрів та не псувати скульптуру,”- розповідаютьтаДо каменю прикріпили таблицю з легендою про меч:"Меч-звитяжець І була січа люта. І здригалася земля від стукоту копит й ударів мечів. Іскри блискавицями розривали небо. Здавалося, не буде кінця-краю цьому кривавому бенкету. Ледь втримували дружинники Київську браму княжого Володимира.Хмара нависла над городищем. Уже десятки скривавлених тіл чужинців укрили землю, та знову суне чорне вороння! Як леви борються сміливі вої за місто рідне, за батьківську честь і гідність.-До бою! – крикнув князь – і здибився кінь. Ні на крок не відступає від князя юний Добромир. Червоно розпечений меч у його руках – злітають вражі голови з плеч. Ще хвилина – і бусурманин устромить спис у спину княжу.Рішуче знявся меч Добромира й стяв голову чужинцю. І спинився розжарений у січеному граніті. Так і застиг у спокої біля сміливого дружинника. І затихла кривава січа. Допоки меч у камені, нога чужинця не ступить на рідну землю.Хто сильний духом і доблестю – витягне із граніту зброю, щоб захистити княже місто. Хвала мечам, що землю боронять від ворога лютого за честь і звитягу батьків".

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