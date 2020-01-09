Знайшли мертвим чоловіка з Волині, який зник 28 липня





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел. Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.



Чоловіка знайшли 30 липня на околиці села Галичани. Він покінчив життя самогубством шляхом повішення на дереві.



Нагадаємо, чоловік зник 28 липня. У його пошуках люди прочісували ліс та берегову територію.



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