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Знайшли мертвим чоловіка з Волині, який зник 28 липня

Знайшли мертвим чоловіка з Волині, який зник 28 липня
Жителя села Галичани Луцького району Миколу С., який зник 28 липня, знайшли мертвим.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел. Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.

Чоловіка знайшли 30 липня на околиці села Галичани. Він покінчив життя самогубством шляхом повішення на дереві.

Нагадаємо, чоловік зник 28 липня. У його пошуках люди прочісували ліс та берегову територію.

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Теги: розшук, самогубство
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