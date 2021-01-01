Запальні виступи відомих гуртів та нічна екскурсія: вечір другого дня «Бандерштату». ФОТО
Сьогодні, 12:39
Минув другий день ювілейного фестивалю «Бандерштат», який відбувається у селі Рованці, що біля Луцька.
Протягом дня гості та учасники фесту могли слухати патріотичні виступи улюблених спікерів на гутірковій та літературній сценах. Вечір другого дня був не менш цікавим. Бандерштатівців з 17:00 до 1:30 розважали гурти MARMUR, Широкий лан, Серцевий напад, Фіолет, Karna, Бумбокс, Один в каное, ТНМК.
Через неодноразові прохання фанатів заспівати на біс, виступи гуртів від запланованого часу до кінця зсунулися приблизно на годину, тому Бумбокс, який мав почати в 22:30, вийшов на сцену тільки близько опівночі, але це додавало слухачам ще більше запалу. Андрій Хливнюк почав з пісні "Твій на 100%".
Любителів історії та романтики чекала нічна театралізована екскурсія «Романтика і містика Лучеська».
Більше фотомиттєвостей із другого дня фестивалю дивіться у фоторепортажі Інформаційного агентства ВолиньPost.
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Протягом дня гості та учасники фесту могли слухати патріотичні виступи улюблених спікерів на гутірковій та літературній сценах. Вечір другого дня був не менш цікавим. Бандерштатівців з 17:00 до 1:30 розважали гурти MARMUR, Широкий лан, Серцевий напад, Фіолет, Karna, Бумбокс, Один в каное, ТНМК.
Через неодноразові прохання фанатів заспівати на біс, виступи гуртів від запланованого часу до кінця зсунулися приблизно на годину, тому Бумбокс, який мав почати в 22:30, вийшов на сцену тільки близько опівночі, але це додавало слухачам ще більше запалу. Андрій Хливнюк почав з пісні "Твій на 100%".
Любителів історії та романтики чекала нічна театралізована екскурсія «Романтика і містика Лучеська».
Більше фотомиттєвостей із другого дня фестивалю дивіться у фоторепортажі Інформаційного агентства ВолиньPost.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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