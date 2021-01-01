Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста

Компанія, яка днями запустила у Луцьку сервіс оренди електросамокатів, змушена поки забрати транспортні засоби з вулиць міста.Про це у коментарірозповів директор департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Смаль.За словами посадовця, лише укінці минулого тижня у міську раду прийшов лист від компанії щодо ідеї запустити такий сервіс у Луцьку. Утім, не дочекавшись відповіді від мерії, підприємці самовільно розставили електросамокати.«Ключове речення того листа: «Сподіваємося на підтримку нашої ініціативи…». Але через короткий час ми дізналися, що самокати вже стоять. Сьогодні ми мали зустріч із цими хлопцями, намагалися їм пояснити, що потрібні дозволи і чіткий механізм їхнього використання, контролю і відповідальності у тому випадку, якщо щось станеться. У підприємця є певні електронні механізми для відповідей на деякі з цих запитань», - каже Борис Смаль.Тож, за його словами, вже до вечора 9 серпня ініціатори запуску електросамокатів у Луцьку мають забрати їх з вулиць міста, а згодом – оформити дозволи.«Ідея і концепція – дуже цікаві. Міська рада – не проти сервісу, але за те, щоб все було законно і зрозуміло. Якщо все це буде виконано, то, ймовірно, у майбутньому сервіс запрацює. Оформлення дозволів займе декілька днів», - додав Борис Смаль.