Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Сьогодні, 15:33
Компанія, яка днями запустила у Луцьку сервіс оренди електросамокатів, змушена поки забрати транспортні засоби з вулиць міста.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Смаль.
За словами посадовця, лише укінці минулого тижня у міську раду прийшов лист від компанії щодо ідеї запустити такий сервіс у Луцьку. Утім, не дочекавшись відповіді від мерії, підприємці самовільно розставили електросамокати.
«Ключове речення того листа: «Сподіваємося на підтримку нашої ініціативи…». Але через короткий час ми дізналися, що самокати вже стоять. Сьогодні ми мали зустріч із цими хлопцями, намагалися їм пояснити, що потрібні дозволи і чіткий механізм їхнього використання, контролю і відповідальності у тому випадку, якщо щось станеться. У підприємця є певні електронні механізми для відповідей на деякі з цих запитань», - каже Борис Смаль.
Тож, за його словами, вже до вечора 9 серпня ініціатори запуску електросамокатів у Луцьку мають забрати їх з вулиць міста, а згодом – оформити дозволи.
«Ідея і концепція – дуже цікаві. Міська рада – не проти сервісу, але за те, щоб все було законно і зрозуміло. Якщо все це буде виконано, то, ймовірно, у майбутньому сервіс запрацює. Оформлення дозволів займе декілька днів», - додав Борис Смаль.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів директор департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Смаль.
За словами посадовця, лише укінці минулого тижня у міську раду прийшов лист від компанії щодо ідеї запустити такий сервіс у Луцьку. Утім, не дочекавшись відповіді від мерії, підприємці самовільно розставили електросамокати.
«Ключове речення того листа: «Сподіваємося на підтримку нашої ініціативи…». Але через короткий час ми дізналися, що самокати вже стоять. Сьогодні ми мали зустріч із цими хлопцями, намагалися їм пояснити, що потрібні дозволи і чіткий механізм їхнього використання, контролю і відповідальності у тому випадку, якщо щось станеться. У підприємця є певні електронні механізми для відповідей на деякі з цих запитань», - каже Борис Смаль.
Тож, за його словами, вже до вечора 9 серпня ініціатори запуску електросамокатів у Луцьку мають забрати їх з вулиць міста, а згодом – оформити дозволи.
«Ідея і концепція – дуже цікаві. Міська рада – не проти сервісу, але за те, щоб все було законно і зрозуміло. Якщо все це буде виконано, то, ймовірно, у майбутньому сервіс запрацює. Оформлення дозволів займе декілька днів», - додав Борис Смаль.
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Коментарі 1
Боря, не тупи...
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